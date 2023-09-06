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В Екатеринбурге при разгерметизации газового баллона пострадал человек
В Екатеринбурге при разгерметизации газового баллона пострадал человек - РИА Новости, 06.09.2023
В Екатеринбурге при разгерметизации газового баллона пострадал человек
Разгерметизация газового баллона произошла в двенадцатиэтажном доме в Екатеринбурге, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:45
2023-09-06T15:45
2023-09-06T15:45
происшествия
жилье
екатеринбург
циолковский (наукоград)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Разгерметизация газового баллона произошла в двенадцатиэтажном доме в Екатеринбурге, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского в Екатеринбурге поступило к спасателям в 16.04 по местному времени (14.04 мск). "По оперативной информации повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек", – отметили в пресс-службе. Эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось. На месте находятся девять человек личного состава МЧС, три единицы спецтехники, добавили в ведомстве. Как добавила пресс-служба регионального минздрава, пострадавший от "взрыва газового баллона на Циолковского, 32" госпитализирован в городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга с ожогами. "Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет", – подчеркнули там.
https://radiosputnik.ria.ru/20230903/pozhar-1893918186.html
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происшествия, жилье, екатеринбург, циолковский (наукоград), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Екатеринбург, Циолковский (наукоград), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге при разгерметизации газового баллона пострадал человек
МЧС: в Екатеринбурге при разгерметизации газового баллона пострадал человек