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Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску - РИА Новости, 06.09.2023
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску
Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску после заражения своей супруги коронавирусом. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:09
2023-09-06T22:09
2023-09-06T22:09
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску после заражения своей супруги коронавирусом. "Объясню журналистам: я снова сдал сегодня отрицательный тест. Они (врачи – ред.) продолжают мне говорить, что должно пройти 10 дней или вроде того, поэтому мне надо носить маску. Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице. Ладно?" - сказал Байден в Белом доме. В комнату для своего выступления он вошел с защитной маской в руках. Положительный тест на коронавирус супруга Байдена Джилл сдала 4 сентября, президент с тех пор сдавал отрицательные тесты.
https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html
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в мире, сша, джо байден
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску
Байден попросил журналистов не говорить, что не носит маску, хотя у жены COVID