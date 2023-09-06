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Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску - РИА Новости, 06.09.2023
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22:09 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/maska-1894640395.html
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску - РИА Новости, 06.09.2023
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску
Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску после заражения своей супруги коронавирусом. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:09
2023-09-06T22:09
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску после заражения своей супруги коронавирусом. "Объясню журналистам: я снова сдал сегодня отрицательный тест. Они (врачи – ред.) продолжают мне говорить, что должно пройти 10 дней или вроде того, поэтому мне надо носить маску. Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице. Ладно?" - сказал Байден в Белом доме. В комнату для своего выступления он вошел с защитной маской в руках. Положительный тест на коронавирус супруга Байдена Джилл сдала 4 сентября, президент с тех пор сдавал отрицательные тесты.
https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден попросил журналистов не говорить врачам, что он не носит маску

Байден попросил журналистов не говорить, что не носит маску, хотя у жены COVID

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску после заражения своей супруги коронавирусом.
«
"Объясню журналистам: я снова сдал сегодня отрицательный тест. Они (врачи – ред.) продолжают мне говорить, что должно пройти 10 дней или вроде того, поэтому мне надо носить маску. Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице. Ладно?" - сказал Байден в Белом доме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20
Вчера, 21:36
В комнату для своего выступления он вошел с защитной маской в руках.
Положительный тест на коронавирус супруга Байдена Джилл сдала 4 сентября, президент с тех пор сдавал отрицательные тесты.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Белый дом подтвердил планы Байдена поехать на саммит G20 в Индии
5 сентября, 20:33
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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