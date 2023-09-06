https://ria.ru/20230906/maldivy-1894534994.html

Россияне стали реже ездить на Мальдивы

Россияне стали реже ездить на Мальдивы - РИА Новости, 06.09.2023

Россияне стали реже ездить на Мальдивы

Турпоток из России на Мальдивы летом сократился на 12,3 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает АТОР со ссылкой на пограничную статистику островов. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:12

2023-09-06T16:12

2023-09-06T16:12

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Турпоток из России на Мальдивы летом сократился на 12,3 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает АТОР со ссылкой на пограничную статистику островов.Согласно данным управления иммиграции Мальдивских островов, за восемь месяцев 2023 года (январь – август) на острова приехали 145 971 граждан России. По итогам января-августа Россия – второй по величине въездной рынок после Индии. Доля россиян в общем турпотоке на острова (свыше 1,2 миллионов визитов иностранцев) – 11,8 процента.По сравнению с тем же периодом в 2022 году российский турпоток на Мальдивы вырос в январе-августе 2023 года на 16,6 процента. Однако такой прирост объясняется исключительно провалом в объемах турпотока на Мальдивы в марте-мае 2022 года.Все остальные месяцы 2023 года, за исключением этих трех, показывают снижение количества визитов россиян на Мальдивы по сравнению с теми же месяцами 2022 года.За июнь – август 2023 года на Мальдивах зафиксировали 49 735 визитов граждан России. Это на 12,3 процента меньше, чем за те же месяцы прошлого года (56 705). При этом отставание от прошлогодних показателей нарастало все лето: в июне 2023 года турпоток из РФ оказался на 4,7 процента меньше, чем в том же месяце 2022, в июле – на 9,7 процента, в августе – на 19,9 процента.Эксперты компании Space Travel объясняют, что в прошлом году на многих направлениях либо отсутствовало прямое авиасообщение, либо сохранялись ковидные ограничения. Фактически, путешественники в большинстве случаев выбирали между Турцией, ОАЭ и Мальдивами. "В этом же году турист переориентируется на вновь доступные Бали, Сейшелы, Шри-Ланку и другие направления", – рассказали в пресс-службе компании.Кроме того, отмечают эксперты, на некоторое снижение интереса к Мальдивам работает и ценовой фактор. С одной стороны, рубль значительно ослаб к прошлому лету, с другой – курорты на Мальдивах в осеннем сезоне подняли цены в ожидании большого притока туристов из Индии, Китая и Европы.

https://ria.ru/20230826/kitay-1892269965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море