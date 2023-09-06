https://ria.ru/20230906/lotereya-1894443416.html

Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито

Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито - РИА Новости, 06.09.2023

Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито

Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:07

2023-09-06T09:07

2023-09-06T09:07

общество

московская область (подмосковье)

россия

столото

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать свое имя для широкой общественности отказался, известно только, что Александр Н. занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". Как пояснили в компании, по статистике, более 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена. "На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - рассказали в компании. Там отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность". "Мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам", - добавили в "Столото". "Александр взвесил все "за" и "против" и решил, что о выигрыше расскажет только узкому кругу лиц. Александр - бизнесмен. У него своя стоматологическая клиника. Часть выигрыша он вложит в развитие собственно дела. Остальное потратит на семью", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230814/lotereya-1889871368.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), россия, столото