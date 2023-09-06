https://ria.ru/20230906/lotereya-1894443416.html
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито - РИА Новости, 06.09.2023
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито
Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:07
2023-09-06T09:07
2023-09-06T09:07
общество
московская область (подмосковье)
россия
столото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать свое имя для широкой общественности отказался, известно только, что Александр Н. занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". Как пояснили в компании, по статистике, более 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена. "На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - рассказали в компании. Там отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность". "Мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам", - добавили в "Столото". "Александр взвесил все "за" и "против" и решил, что о выигрыше расскажет только узкому кругу лиц. Александр - бизнесмен. У него своя стоматологическая клиника. Часть выигрыша он вложит в развитие собственно дела. Остальное потратит на семью", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230814/lotereya-1889871368.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия, столото
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Столото
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито
Житель Подмосковья, выигравший полмиллиарда рублей в лотерею, сохранил инкогнито
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать свое имя для широкой общественности отказался, известно только, что Александр Н. занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
Как пояснили в компании, по статистике, более 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена.
«
"На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - рассказали в компании.
Там отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность". "Мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам", - добавили в "Столото
".
"Александр взвесил все "за" и "против" и решил, что о выигрыше расскажет только узкому кругу лиц. Александр - бизнесмен. У него своя стоматологическая клиника. Часть выигрыша он вложит в развитие собственно дела. Остальное потратит на семью", - заключили в компании.
Исследование показало, сколько россиян играют в лотереи