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Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито - РИА Новости, 06.09.2023
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09:07 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/lotereya-1894443416.html
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито - РИА Новости, 06.09.2023
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито
Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:07
2023-09-06T09:07
общество
московская область (подмосковье)
россия
столото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать свое имя для широкой общественности отказался, известно только, что Александр Н. занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". Как пояснили в компании, по статистике, более 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена. "На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - рассказали в компании. Там отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность". "Мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам", - добавили в "Столото". "Александр взвесил все "за" и "против" и решил, что о выигрыше расскажет только узкому кругу лиц. Александр - бизнесмен. У него своя стоматологическая клиника. Часть выигрыша он вложит в развитие собственно дела. Остальное потратит на семью", - заключили в компании.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, столото
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Столото
Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею сохранил инкогнито

Житель Подмосковья, выигравший полмиллиарда рублей в лотерею, сохранил инкогнито

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в 492 миллиона рублей в конце августа выиграл житель Московской области, он уже обратился за выигрышем, однако раскрывать свое имя для широкой общественности отказался, известно только, что Александр Н. занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
Как пояснили в компании, по статистике, более 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена.
«
"На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - рассказали в компании.
Там отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность". "Мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам", - добавили в "Столото".
"Александр взвесил все "за" и "против" и решил, что о выигрыше расскажет только узкому кругу лиц. Александр - бизнесмен. У него своя стоматологическая клиника. Часть выигрыша он вложит в развитие собственно дела. Остальное потратит на семью", - заключили в компании.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияСтолото
 
 
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