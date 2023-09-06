https://ria.ru/20230906/leto-1894472366.html

Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН

Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН - РИА Новости, 06.09.2023

Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН

Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, такое повышение температуры требует активизации действий по борьбе с изменением климата, заявил... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:19

2023-09-06T11:19

2023-09-06T11:19

в мире

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888020508_0:380:2963:2047_1920x0_80_0_0_bf352af998b02778c7522448e4b76fdb.jpg

ООН, 6 сен - РИА Новости. Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, такое повышение температуры требует активизации действий по борьбе с изменением климата, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Наша планета только что перенесла сезон кипения - самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис", - сказано в заявлении Гутерреша. "Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата. Мы всё еще можем избежать худшего", - добавил генсек.

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, антониу гутерреш, оон