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Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН - РИА Новости, 06.09.2023
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11:19 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/leto-1894472366.html
Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН
Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН - РИА Новости, 06.09.2023
Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН
Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, такое повышение температуры требует активизации действий по борьбе с изменением климата, заявил... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:19
2023-09-06T11:19
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 6 сен - РИА Новости. Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, такое повышение температуры требует активизации действий по борьбе с изменением климата, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Наша планета только что перенесла сезон кипения - самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис", - сказано в заявлении Гутерреша. "Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата. Мы всё еще можем избежать худшего", - добавил генсек.
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявили в ООН

Гутерреш: лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на улице Москвы
Люди на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 6 сен - РИА Новости. Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, такое повышение температуры требует активизации действий по борьбе с изменением климата, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Наша планета только что перенесла сезон кипения - самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис", - сказано в заявлении Гутерреша.
"Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата. Мы всё еще можем избежать худшего", - добавил генсек.
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