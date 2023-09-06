https://ria.ru/20230906/lesa-1894605724.html

Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%

Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95% - РИА Новости, 06.09.2023

Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%

Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:36

2023-09-06T18:36

2023-09-06T18:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".При годовом плане 420 гектаров областные лесничества на данный момент высадили разнообразные культуры на площади 400 гектаров. Оставшиеся территории планируется засадить осенью.Отмечается, что для восстановления лесов специалисты используют посадочный материал, выращенный в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)