Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95% - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/lesa-1894605724.html
Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%
Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95% - РИА Новости, 06.09.2023
Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%
Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:36
2023-09-06T18:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894603580_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_afdb6871ff906d8415e0062fe5752e3b.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".При годовом плане 420 гектаров областные лесничества на данный момент высадили разнообразные культуры на площади 400 гектаров. Оставшиеся территории планируется засадить осенью.Отмечается, что для восстановления лесов специалисты используют посадочный материал, выращенный в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894603580_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_07e95fcd98a8b172ad1e63ea28e77b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%

© РИА Новости / Александр КряжевСаженцы хвойных пород деревьев
Саженцы хвойных пород деревьев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".
При годовом плане 420 гектаров областные лесничества на данный момент высадили разнообразные культуры на площади 400 гектаров. Оставшиеся территории планируется засадить осенью.
Отмечается, что для восстановления лесов специалисты используют посадочный материал, выращенный в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала