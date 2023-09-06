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Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%
Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95% - РИА Новости, 06.09.2023
Подмосковные лесничества выполнили годовой план восстановления лесов на 95%
Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:36
2023-09-06T18:36
2023-09-06T18:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская область выполнила годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".При годовом плане 420 гектаров областные лесничества на данный момент высадили разнообразные культуры на площади 400 гектаров. Оставшиеся территории планируется засадить осенью.Отмечается, что для восстановления лесов специалисты используют посадочный материал, выращенный в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)