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В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке" - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/lepestok-1894604233.html
В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке"
В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке" - РИА Новости, 06.09.2023
В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке"
Мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" в харьковской Токаревке, которая подверглась обстрелу в среду со стороны Украины, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:32
2023-09-06T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" в харьковской Токаревке, которая подверглась обстрелу в среду со стороны Украины, сообщил журналистам глава Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, все населенные пункты на освобождённой территории Харьковской области ежедневно подвергаются обстрелам. Он отметил, что нередко "прилеты" происходят тогда, когда сотрудники администрации проводят обходы дворов. "Последние три недели обстреливаются западными боеприпасами… У нас Токаревка подверглась опять обстрелу. Там пострадал человек от "Лепестков", остался практически без ноги", - сообщил Ганчев. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html
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в мире, харьковская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия
В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке"

Ганчев: мужчина пострадал, подорвавшись на мине Лепесток в харьковской Токаревке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" в харьковской Токаревке, которая подверглась обстрелу в среду со стороны Украины, сообщил журналистам глава Харьковской области Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, все населенные пункты на освобождённой территории Харьковской области ежедневно подвергаются обстрелам. Он отметил, что нередко "прилеты" происходят тогда, когда сотрудники администрации проводят обходы дворов.
«
"Последние три недели обстреливаются западными боеприпасами… У нас Токаревка подверглась опять обстрелу. Там пострадал человек от "Лепестков", остался практически без ноги", - сообщил Ганчев.
Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссия
 
 
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