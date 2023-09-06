https://ria.ru/20230906/lepestok-1894604233.html

В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке"

В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке" - РИА Новости, 06.09.2023

В Токаревке мирный житель подорвался на "Лепестке"

Мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" в харьковской Токаревке, которая подверглась обстрелу в среду со стороны Украины, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:32

2023-09-06T18:32

2023-09-06T18:32

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" в харьковской Токаревке, которая подверглась обстрелу в среду со стороны Украины, сообщил журналистам глава Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, все населенные пункты на освобождённой территории Харьковской области ежедневно подвергаются обстрелам. Он отметил, что нередко "прилеты" происходят тогда, когда сотрудники администрации проводят обходы дворов. "Последние три недели обстреливаются западными боеприпасами… У нас Токаревка подверглась опять обстрелу. Там пострадал человек от "Лепестков", остался практически без ноги", - сообщил Ганчев. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 22 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.

https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, россия