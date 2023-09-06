https://ria.ru/20230906/leopard-1894358109.html

"Такого они не ожидали". На Западе оценили потери от сожженных "Леопардов"

"Такого они не ожидали". На Западе оценили потери от сожженных "Леопардов" - РИА Новости, 06.09.2023

"Такого они не ожидали". На Западе оценили потери от сожженных "Леопардов"

Несмотря на поставки лучших образцов американских и европейских вооружений, Украина провалила так называемое контрнаступление. Кадры с уничтоженной техникой... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:00

2023-09-06T08:00

2023-09-06T11:22

украина

сша

вооруженные силы украины

bae systems

киев

владимир зеленский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846322088_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_2c345a7ccbeae3c60bfba54785cb902d.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Несмотря на поставки лучших образцов американских и европейских вооружений, Украина провалила так называемое контрнаступление. Кадры с уничтоженной техникой больно бьют по репутации западных оборонных компаний. В то же время на оружейном рынке растет конкуренция. Кто побеждает, а кто рискует проиграть — в материале РИА Новости.Завышенные ожиданияТанки Leopard 2 концерна Rheinmetall не оправдали статус "чудо-оружия". Как пишут немецкие СМИ, у предприятия могут начаться проблемы на международном рынке. После получения техники в начале 2023-го Киев и союзники рассчитывали на перелом конфликта в свою пользу. Этого не произошло. Причем Rheinmetall зарекомендовал себя как ненадежный партнер — не раз выбивался из графика и задерживал поставки.Более того, российские войска успешно справляются с "Леопардами". Даже по официальным украинским данным с июня подбито более десяти процентов от общего количества обещанных танков. Реальная цифра, вероятно, больше. До конца года Киеву должны передать 71 машину. Пока ВСУ получили только 54 с учетом уничтоженных.Выбывшие из строя "Леопарды" могут заменить "Абрамсами". Первые десять поставят к середине сентября. Однако западные советники не рекомендуют Киеву использовать их в контрнаступлении, поскольку немецкие аналоги, как выяснилось, очень уязвимы на поле боя. По данным The Wall Street Journal, скорость, с которой ВСУ теряет полученную технику, ошеломила не только киевские власти, но и их союзников.В то же время глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Запад оказался не готов к боевым действиям на Украине с использованием традиционного вооружения. Запасы быстро истощаются. На восполнение арсенала танковых боеприпасов понадобится минимум семь лет. Сейчас руководство компании рассчитывает, что в будущем сможет произвести для Европы 800 новых танков. Однако если спрос на "Леопарды" упадет из-за подмоченной репутации, концерн ждут колоссальные убытки."Пантеры" против "Леопардов"Зона конфликта для западного ВПК стала своеобразным полигоном и ареной конкуренции. С "Леопардами", к примеру, соревнуется британский танк Challenger 2 от BAE Systems. В январе Великобритания обязалась поставить Киеву 28 машин. Известно, что "Челленджеры" уже используются в боевых действиях. Один из них на днях сожгли в Запорожской области.Серьезным конкурентом для западной техники может стать южнокорейский K2 "Черная пантера". Сеул не передает Киеву летальное оружие, но 28 "Пантер" имеет на вооружении Польша, что не исключает возможность их появления на украинской территории. Всего Варшава планирует купить у Южной Кореи тысячу танков к 2026-му. В войсках они полностью заменят поставляемые Украине "Леопарды".BAE Systems тем временем стремится получить как можно больше выгод от конфликта. Филиал компании теперь работает на Украине. Гендиректор Чарльз Вудберн договорился с Зеленским о локализации производства, ремонте и поставках запчастей. Киев рассчитывает на выпуск артиллерийских систем L119 и M777, а также БМП CV90.Кроме того, глава Rheinmetall заявил, что концерн готов начать техническое обслуживание и сборку танков на Украине. В Германии уже обучили 12 украинских специалистов и еще столько же натренируют позже. "Это может произойти быстро, там много хорошо оснащенных танковых заводов советских времен", — объяснил он.При этом аналитики Politico считают, что ВПК Евросоюза заинтересован в скорой победе Украины из-за страха быть вытесненными с собственного рынка. Несмотря на рост производства, у ЕС нет мощностей для поддержания затяжного конфликта.Кому выгодно"Любой конфликт — демонстрация возможности вооружений", — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, результат — не в пользу иностранной техники: "Непробиваемых танков не бывает. Западная реклама создавала иллюзию "чудо-оружия" победителей. СВО все расставила по своим местам".Уничтоженные "Леопарды" — повод для падения акций Rheinmetall, считает Леонков. Это выгодно американским компаниям, которые позже смогут дешево выкупить весь концерн или его часть. Сейчас США рекламируют собственные промышленные площадки, чтобы европейские производители передислоцировались за океан.В свою очередь, к южнокорейской "Черной пантере" тоже стоит относиться скептически, добавляет эксперт. "Танк нашпигован электроникой. Существует мнение, что это дает превосходство на поле боя. Но есть нюанс: машина не участвовала в сражениях. На полигоне одни условия, а в реальном бою — совсем другие", — подчеркивает Леонков.Заведующий отделом Института стран СНГ военный эксперт Владимир Евсеев уверен, что репутационные потери западного ВПК уже довольно серьезные. "В первую очередь это касается европейских производителей вооружений, в частности немецких. "Леопарды" могут вообще перестать покупать. Их сгорело очень много, и все это видели", — обращает внимание аналитик.Что касается США, то в данной ситуации, полагает Евсеев, у них появилась возможность еще и навязать европейцам собственное вооружение. Из-за уничтоженных "Леопардов" и "Челленджеров" оборонные предприятия понесут убытки, а Вашингтон будет продавать союзникам "Абрамсы". Таким образом, главным выгодоприобретателем остается американский ВПК.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, вооруженные силы украины, bae systems, киев, владимир зеленский, политика