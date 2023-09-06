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Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже - РИА Новости, 06.09.2023
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19:11 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ledi-1894614257.html
Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже
Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже - РИА Новости, 06.09.2023
Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже
Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Эстер Лунгу по обвинению в краже. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:11
2023-09-06T19:11
в мире
замбия
африка
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Эстер Лунгу по обвинению в краже. "Полиция... предъявила официальные обвинения бывшей первой леди Эстер Лунгу и задержала ее... по трем пунктам обвинения в краже автомобиля", - говорится в заявлении полиции в соцсетях. Отмечается, что вместе с ней задержали еще четырех человек, им предъявляют те же обвинения. Эстер также обвиняют во владении имуществом, которое, предположительно, является доходом от преступной деятельности. Все задержанные находятся под стражей.
https://ria.ru/20230906/afrika-1894418239.html
https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html
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в мире, замбия, африка
В мире, Замбия, Африка
Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже

Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Лунгу по обвинению в краже

CC BY-SA 3.0 / Chalo Chatu / Эстер Лунгу
Эстер Лунгу - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Chalo Chatu /
Эстер Лунгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Эстер Лунгу по обвинению в краже.
"Полиция... предъявила официальные обвинения бывшей первой леди Эстер Лунгу и задержала ее... по трем пунктам обвинения в краже автомобиля", - говорится в заявлении полиции в соцсетях. Отмечается, что вместе с ней задержали еще четырех человек, им предъявляют те же обвинения.
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Эстер также обвиняют во владении имуществом, которое, предположительно, является доходом от преступной деятельности.
Все задержанные находятся под стражей.
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