https://ria.ru/20230906/ledi-1894614257.html

Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже

Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже - РИА Новости, 06.09.2023

Бывшую первую леди Замбии задержали по обвинению в краже

Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Эстер Лунгу по обвинению в краже. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:11

2023-09-06T19:11

2023-09-06T19:11

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Эстер Лунгу по обвинению в краже. "Полиция... предъявила официальные обвинения бывшей первой леди Эстер Лунгу и задержала ее... по трем пунктам обвинения в краже автомобиля", - говорится в заявлении полиции в соцсетях. Отмечается, что вместе с ней задержали еще четырех человек, им предъявляют те же обвинения. Эстер также обвиняют во владении имуществом, которое, предположительно, является доходом от преступной деятельности. Все задержанные находятся под стражей.

https://ria.ru/20230906/afrika-1894418239.html

https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html

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в мире, замбия, африка