https://ria.ru/20230906/kvachkov-1894593354.html

Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым

Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым - РИА Новости, 06.09.2023

Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым

Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:42

2023-09-06T17:42

2023-09-06T17:42

происшествия

москва

россия

владимир квачков

главное разведывательное управление рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155051/74/1550517489_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_fbaf787b6e59845acf476493f32718ca.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил исковое заявление отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы об установлении административного надзора в отношении Владимира Квачкова", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что он должен раз в месяц отмечаться в МВД и до 2029 года воздерживаться от участия в массовых мероприятиях. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

https://ria.ru/20230815/kvachkov-1890149013.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, владимир квачков, главное разведывательное управление рф