https://ria.ru/20230906/kvachkov-1894593354.html
Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым
Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым - РИА Новости, 06.09.2023
Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым
Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:42
2023-09-06T17:42
2023-09-06T17:42
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владимир квачков
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил исковое заявление отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы об установлении административного надзора в отношении Владимира Квачкова", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что он должен раз в месяц отмечаться в МВД и до 2029 года воздерживаться от участия в массовых мероприятиях. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
https://ria.ru/20230815/kvachkov-1890149013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, владимир квачков, главное разведывательное управление рф
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Квачков, Главное разведывательное управление РФ
Суд установил административный надзор за отставным полковником Квачковым
Суд обязал отставного полковника Квачкова раз в месяц отмечаться в полиции