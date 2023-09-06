https://ria.ru/20230906/kurganets-1894429272.html

На боевой платформе "Курганец" переделали шасси

На боевой платформе "Курганец" переделали шасси - РИА Новости, 06.09.2023

На боевой платформе "Курганец" переделали шасси

На боевой платформе "Курганец-25" доработано шасси для повышения его надежности и упрощения эксплуатации, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:34

2023-09-06T03:34

2023-09-06T03:34

безопасность

технологии

россия

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На боевой платформе "Курганец-25" доработано шасси для повышения его надежности и упрощения эксплуатации, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. "Опытно-конструкторская работа не завершена. Идут испытания. В свое время возникли дополнительные требования госзаказчика, и машина была переконфигурирована. То есть те образцы, которые были в первый раз показаны на параде в 2015 году, и та машина, которая сейчас проходит испытания, – это не совсем одно и то же", – рассказал Хромов. Он уточнил, что "изменения коснулось прежде всего шасси машины – ее основной части - потребовались мероприятия по повышению надежности шасси, упрощению эксплуатации и обслуживании". Среднюю унифицированную гусеничную платформу "Курганец-25" разрабатывают Специальное конструкторское бюро машиностроения совместно с КМЗ. На этой платформе будут создаваться различные боевые машины для Сухопутных войск РФ. В частности, на параде Победы на Красной площади были показаны БМП и БТР на базе платформы "Курганец", отличавшиеся между собой в первую очередь боевыми модулями. Согласно данным открытых источников, БМП на платформе "Курганец" имеет боевую массу около 25 тонн. Двигатель машины расположен в передней части корпуса. БМП имеет развитую систему защиты, включая комплекс активной защиты "Афганит". Машина способна плавать.

https://ria.ru/20230906/bmp-1894428352.html

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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех