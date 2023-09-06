https://ria.ru/20230906/kurdy-1894575325.html
Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники
Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники - РИА Новости, 06.09.2023
Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники
Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) установили контроль над городом Зейбан в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии после боев с... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:47
2023-09-06T16:47
2023-09-06T16:47
война в сирии
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) установили контроль над городом Зейбан в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии после боев с арабскими племенами, сообщили РИА Новости местные источники. В понедельник РИА Новости сообщало, что в указанной провинции возобновились столкновения между SDF и арабскими племенами. По данным источников, SDF со вторника наносили артиллерийские удары по городу и вошли в него, ранее взяв расположенный неподалеку населенный пункт Аль-Хаваидж. Судьба Ибрагима аль-Хафля - шейха арабского племени Аль-Акидат, которое вступило в столкновения с SDF, - остается неизвестной. После начала столкновений регион покинули более 2 тысяч семей - они перебрались в районы, подконтрольные сирийскому правительству. Ранее источники заявляли, что обстановка в провинции ухудшилась после того, как формирования SDF задержали командующего арабским ополчением "Военный совет Дейр-эз-Зора" Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. Формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20230904/deeskalatsiya-1893995447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники
Курды установили контроль над городом Зейбан в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии
ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) установили контроль над городом Зейбан в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии после боев с арабскими племенами, сообщили РИА Новости местные источники.
В понедельник РИА Новости сообщало, что в указанной провинции возобновились столкновения между SDF и арабскими племенами.
По данным источников, SDF со вторника наносили артиллерийские удары по городу и вошли в него, ранее взяв расположенный неподалеку населенный пункт Аль-Хаваидж. Судьба Ибрагима аль-Хафля - шейха арабского племени Аль-Акидат, которое вступило в столкновения с SDF, - остается неизвестной. После начала столкновений регион покинули более 2 тысяч семей - они перебрались в районы, подконтрольные сирийскому правительству.
Ранее источники заявляли, что обстановка в провинции ухудшилась после того, как формирования SDF задержали командующего арабским ополчением "Военный совет Дейр-эз-Зора" Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу.
Формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке
и Ракка
, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо
и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск
не признаёт автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре