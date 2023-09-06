https://ria.ru/20230906/kurdy-1894575325.html

Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники

Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники - РИА Новости, 06.09.2023

Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники

Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) установили контроль над городом Зейбан в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии после боев с... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:47

2023-09-06T16:47

2023-09-06T16:47

война в сирии

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) установили контроль над городом Зейбан в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии после боев с арабскими племенами, сообщили РИА Новости местные источники. В понедельник РИА Новости сообщало, что в указанной провинции возобновились столкновения между SDF и арабскими племенами. По данным источников, SDF со вторника наносили артиллерийские удары по городу и вошли в него, ранее взяв расположенный неподалеку населенный пункт Аль-Хаваидж. Судьба Ибрагима аль-Хафля - шейха арабского племени Аль-Акидат, которое вступило в столкновения с SDF, - остается неизвестной. После начала столкновений регион покинули более 2 тысяч семей - они перебрались в районы, подконтрольные сирийскому правительству. Ранее источники заявляли, что обстановка в провинции ухудшилась после того, как формирования SDF задержали командующего арабским ополчением "Военный совет Дейр-эз-Зора" Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. Формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20230904/deeskalatsiya-1893995447.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)