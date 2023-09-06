https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html

Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде

Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде - РИА Новости, 06.09.2023

Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде

Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:01

2023-09-06T12:01

2023-09-06T13:07

хорошие новости

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894482623_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_15d290e4db97810c3958316a48ccd280.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление МЧС."Ювелирная спасательная операция продлилась около полутора часов. Достать хвостатого из узкой трубы было сложно. Чтобы не навредить котенку, сотрудники МЧС России осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга", — отметили в ведомстве.Спасателей вызвали местные жители, которые несколько дней слышали мяуканье в районе аттракциона. Спасательная операция прошла в ночь на среду.Спасенному котенку уже нашли хозяев.

https://ria.ru/20230904/sova-1894024999.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, происшествия