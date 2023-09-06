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Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде - РИА Новости, 06.09.2023
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде
Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:01
2023-09-06T12:01
2023-09-06T13:07
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление МЧС."Ювелирная спасательная операция продлилась около полутора часов. Достать хвостатого из узкой трубы было сложно. Чтобы не навредить котенку, сотрудники МЧС России осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга", — отметили в ведомстве.Спасателей вызвали местные жители, которые несколько дней слышали мяуканье в районе аттракциона. Спасательная операция прошла в ночь на среду.Спасенному котенку уже нашли хозяев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, происшествия
Хорошие новости, Калининград, Происшествия
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде
Пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках в Калининграде