Рейтинг@Mail.ru
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:01 06.09.2023 (обновлено: 13:07 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде - РИА Новости, 06.09.2023
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде
Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:01
2023-09-06T13:07
хорошие новости
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894482623_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_15d290e4db97810c3958316a48ccd280.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление МЧС.&quot;Ювелирная спасательная операция продлилась около полутора часов. Достать хвостатого из узкой трубы было сложно. Чтобы не навредить котенку, сотрудники МЧС России осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга&quot;, — отметили в ведомстве.Спасателей вызвали местные жители, которые несколько дней слышали мяуканье в районе аттракциона. Спасательная операция прошла в ночь на среду.Спасенному котенку уже нашли хозяев.
https://ria.ru/20230904/sova-1894024999.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894482623_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_3366556e8a357e17797d240a49a0f049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, происшествия
Хорошие новости, Калининград, Происшествия
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде

Пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках в Калининграде

© ГУ МЧС России по Калининградской областиКотенок, застрявший в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном парке в Калининграде. Кадр видео
Котенок, застрявший в трубе аттракциона Американские горки в центральном парке в Калининграде. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Калининградской области
Котенок, застрявший в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном парке в Калининграде. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Пожарные в Калининграде освободили котенка, застрявшего в трубе аттракциона "Американские горки" в центральном городском парке, сообщило региональное управление МЧС.
«

"Ювелирная спасательная операция продлилась около полутора часов. Достать хвостатого из узкой трубы было сложно. Чтобы не навредить котенку, сотрудники МЧС России осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга", — отметили в ведомстве.

Спасателей вызвали местные жители, которые несколько дней слышали мяуканье в районе аттракциона. Спасательная операция прошла в ночь на среду.
Спасенному котенку уже нашли хозяев.
Сову со сломанным крылом спасли и доставили в мини-зоопарк Зоополис Якутска - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Якутске спасли сову со сломанным крылом
4 сентября, 10:57
 
Хорошие новостиКалининградПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала