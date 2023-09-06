Цыбульский рассказал об инновационном корпусе архангельской детской клиники
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской областиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы
АРХАНГЕЛЬСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Архангельской области представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы, оснащенного высокотехнологичным оборудованием и предлагающего жителям области и соседних субъектов качественно новый уровень медицинской помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В рамках форума губернатор Александр Цыбульский отметил, что новый лечебно-диагностический корпус возведен по нацпроекту "Здравоохранение" в рамках Десятилетия детства в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время на объекте завершаются работы по подготовке к полному запуску.
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской областиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы
"Приятно, что мы делаем это в рамках Форума социальных инноваций, потому что новый высокотехнологичный корпус Архангельской детской больницы оснащен самым современным оборудованием и по праву является инновационным. Реализуем этот проект с 2020 года, и сегодня уже видим результат большой работы", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Виртуальную экскурсию с видеопрезентацией по основным отделениям нового корпуса для председателя Совета Федераций РФ Валентины Матвиенко и участников форума провела главный врач Архангельской областной детской клинической больницы Ольга Тюрикова. По ее словам, возведенный лечебно-диагностический корпус представляет собой совершенно новый уровень оснащения и качества оказания детям медицинской помощи.
"Впервые в детской больнице установлен магнитно-резонансный томограф, высокотехнологичное оборудование позволит оказывать всю необходимую диагностику и завершать диагностические циклы внутри клиники. В подразделении расположены пять операционных, где будут проводиться три тысячи операций в год", - пояснила Тюрикова.
Архангельские медики готовы оказывать экстренную помощь детям при самых тяжелых и угрожающих жизни состояниях. Уникальный операционный блок с пятью интегрированными операционными позволит также расширить спектр эндоскопических операций, том числе - с рентген-навигацией. Кроме того, как отметила главный врач, детская областная больница была и остается единственным учреждением в регионе, оказывающим медпомощь детям с онкологическими заболеваниями.
На территории городка созданы безопасные игровые зоны. Сам корпус расположен в его центре и соединен с другими блоками двумя переходами. Для оснащения подразделения необходимым оборудованием регион получил средства арктической "Единой субсидии" - на дооснащение было направлено около полумиллиарда рублей.
В составе нового корпуса также отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, многопрофильный педиатрический стационар, отделение лучевой диагностики, реабилитационное отделение и другие подразделения. В общей сложности установлено порядка 200 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, рентгеновский цифровой комплекс, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса, эндоскопические стойки и многое другое.
Принимать здесь будут маленьких пациентов не только из Архангельской области, но и из соседних субъектов, например из Ненецкого автономного округа.