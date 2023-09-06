https://ria.ru/20230906/korpus-1894466237.html

Цыбульский рассказал об инновационном корпусе архангельской детской клиники

Цыбульский рассказал об инновационном корпусе архангельской детской клиники - РИА Новости, 06.09.2023

Цыбульский рассказал об инновационном корпусе архангельской детской клиники

Губернатор Архангельской области представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:05

2023-09-06T11:05

2023-09-06T12:37

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Архангельской области представил на Форуме социальных инноваций регионов возможности нового инновационного лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы, оснащенного высокотехнологичным оборудованием и предлагающего жителям области и соседних субъектов качественно новый уровень медицинской помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона. В рамках форума губернатор Александр Цыбульский отметил, что новый лечебно-диагностический корпус возведен по нацпроекту "Здравоохранение" в рамках Десятилетия детства в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время на объекте завершаются работы по подготовке к полному запуску. "Приятно, что мы делаем это в рамках Форума социальных инноваций, потому что новый высокотехнологичный корпус Архангельской детской больницы оснащен самым современным оборудованием и по праву является инновационным. Реализуем этот проект с 2020 года, и сегодня уже видим результат большой работы", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Виртуальную экскурсию с видеопрезентацией по основным отделениям нового корпуса для председателя Совета Федераций РФ Валентины Матвиенко и участников форума провела главный врач Архангельской областной детской клинической больницы Ольга Тюрикова. По ее словам, возведенный лечебно-диагностический корпус представляет собой совершенно новый уровень оснащения и качества оказания детям медицинской помощи. "Впервые в детской больнице установлен магнитно-резонансный томограф, высокотехнологичное оборудование позволит оказывать всю необходимую диагностику и завершать диагностические циклы внутри клиники. В подразделении расположены пять операционных, где будут проводиться три тысячи операций в год", - пояснила Тюрикова. Архангельские медики готовы оказывать экстренную помощь детям при самых тяжелых и угрожающих жизни состояниях. Уникальный операционный блок с пятью интегрированными операционными позволит также расширить спектр эндоскопических операций, том числе - с рентген-навигацией. Кроме того, как отметила главный врач, детская областная больница была и остается единственным учреждением в регионе, оказывающим медпомощь детям с онкологическими заболеваниями. На территории городка созданы безопасные игровые зоны. Сам корпус расположен в его центре и соединен с другими блоками двумя переходами. Для оснащения подразделения необходимым оборудованием регион получил средства арктической "Единой субсидии" - на дооснащение было направлено около полумиллиарда рублей. В составе нового корпуса также отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, многопрофильный педиатрический стационар, отделение лучевой диагностики, реабилитационное отделение и другие подразделения. В общей сложности установлено порядка 200 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, рентгеновский цифровой комплекс, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса, эндоскопические стойки и многое другое. Принимать здесь будут маленьких пациентов не только из Архангельской области, но и из соседних субъектов, например из Ненецкого автономного округа.

https://ria.ru/20230519/kompleksy-1872917553.html

https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

архангельская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр цыбульский, архангельская область