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В Волгограде состоится студенческий конгресс лидеров педагогических вузов

В Волгограде состоится студенческий конгресс лидеров педагогических вузов - РИА Новости, 06.09.2023

В Волгограде состоится студенческий конгресс лидеров педагогических вузов

С 13 по 15 сентября 2023 года на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета состоится Всероссийский студенческий конгресс... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:21

2023-09-06T14:21

2023-09-06T14:21

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

волгоград

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С 13 по 15 сентября 2023 года на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета состоится Всероссийский студенческий конгресс лидеров педагогических вузов России – 2023 "Педагог – проводник в будущее страны", участниками которого станут свыше 300 представителей 30 педагогических вузов Российской Федерации.Цель конгресса – создание федеральной образовательной площадки для студентов педагогических вузов России, направленной на обсуждение лучших практик и приоритетных задач подготовки будущих учителей к выполнению функций классного руководителя.Александр Коротков, ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор: "Подготовка нового учителя – это первостепенная задача педагогических вузов. В этой работе на первый план выходят вопросы воспитания. Меняются условия, меняется инструментарий, самое главное – меняются современные дети. Как новому педагогу и будущему классному руководителю подготовить себя к сложной и тонкой работе в образовательной среде? Сегодня мы должны сделать шаги для того, чтобы продвинуться в поиске решения и ответа на этот вопрос. И в этом нам поможет конгресс лидеров педагогических вузов России".Участниками конгресса станут студенты педагогических вузов России, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, молодые преподаватели образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку будущих специалистов в сфере образования, а также действующие учителя и классные руководители.Николай Сергеев, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, отмечает важность научного знания в процессе воспитания: "Мы снова говорим о должностях, профессиях, специальностях, название которых – вожатый, наставник, классный руководитель, руководитель по воспитательной работе, что указывает на востребованность этого направления. Здесь важно исходить из того, что накоплено научным знанием на этом пути: психологией, педагогикой, методикой, социологией, во всех отраслях человеческой жизни применительно к развитию человека. Как представитель академической науки, как руководитель Волгоградского научно-образовательного центра РАО, призываю лидеров педагогических вузов включиться в эту деятельность".На конгрессе будут работать образовательные площадки "Современные вызовы воспитания", "Из педагогического класса – в педагогическую профессию", "Учитель в новых медиа", "Наставничество – инструмент взаимодействия" и "Современный родитель глазами студентов". Самые актуальные вопросы подготовки педкадров обсудят в форме панельных дискуссий, мастер-классов и презентаций. В рамках конгресса состоится Всероссийский конкурс "Лучший опыт по внедрению наставничества в педагогических вузах", по итогам которого будет издан сборник лучших практик.Важной частью конгресса станет восхождение участников, гостей и экспертов на главную высоту России – Мамаев Курган, а также экскурсия в государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".В 2023 году Всероссийский студенческий конгресс лидеров педагогических вузов России – 2023 "Педагог – проводник в будущее страны" стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Программные мероприятия реализуются при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Организатором Конгресса выступает Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Партнерами конгресса являются министерство просвещения Российской Федерации; профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации; студенческий координационный совет профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации; ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"; Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; Волгоградская областная организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, волгоград