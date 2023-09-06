В Волгограде состоится студенческий конгресс лидеров педагогических вузов
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетФото с панельной дискуссии Конгресса 2021
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С 13 по 15 сентября 2023 года на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета состоится Всероссийский студенческий конгресс лидеров педагогических вузов России – 2023 "Педагог – проводник в будущее страны", участниками которого станут свыше 300 представителей 30 педагогических вузов Российской Федерации.
Цель конгресса – создание федеральной образовательной площадки для студентов педагогических вузов России, направленной на обсуждение лучших практик и приоритетных задач подготовки будущих учителей к выполнению функций классного руководителя.
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетМодератор одной из дискуссиий Конгресса 2021 Анна Лобанова, к.псих.наук, доцент кафедры "Педагогическая психология" им.проф.В.А.Гуружапова
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Модератор одной из дискуссиий Конгресса 2021 Анна Лобанова, к.псих.наук, доцент кафедры "Педагогическая психология" им.проф.В.А.Гуружапова
Александр Коротков, ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор: "Подготовка нового учителя – это первостепенная задача педагогических вузов. В этой работе на первый план выходят вопросы воспитания. Меняются условия, меняется инструментарий, самое главное – меняются современные дети. Как новому педагогу и будущему классному руководителю подготовить себя к сложной и тонкой работе в образовательной среде? Сегодня мы должны сделать шаги для того, чтобы продвинуться в поиске решения и ответа на этот вопрос. И в этом нам поможет конгресс лидеров педагогических вузов России".
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетСувенирная продукция конгресса 2021
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Сувенирная продукция конгресса 2021
Участниками конгресса станут студенты педагогических вузов России, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, молодые преподаватели образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку будущих специалистов в сфере образования, а также действующие учителя и классные руководители.
Николай Сергеев, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, отмечает важность научного знания в процессе воспитания: "Мы снова говорим о должностях, профессиях, специальностях, название которых – вожатый, наставник, классный руководитель, руководитель по воспитательной работе, что указывает на востребованность этого направления. Здесь важно исходить из того, что накоплено научным знанием на этом пути: психологией, педагогикой, методикой, социологией, во всех отраслях человеческой жизни применительно к развитию человека. Как представитель академической науки, как руководитель Волгоградского научно-образовательного центра РАО, призываю лидеров педагогических вузов включиться в эту деятельность".
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетКонгресс 2021 г. Панельная дискуссия с участием финалиста конкурса "Учитель года 2020" Антоном Гомозовым
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Конгресс 2021 г. Панельная дискуссия с участием финалиста конкурса "Учитель года 2020" Антоном Гомозовым
На конгрессе будут работать образовательные площадки "Современные вызовы воспитания", "Из педагогического класса – в педагогическую профессию", "Учитель в новых медиа", "Наставничество – инструмент взаимодействия" и "Современный родитель глазами студентов". Самые актуальные вопросы подготовки педкадров обсудят в форме панельных дискуссий, мастер-классов и презентаций. В рамках конгресса состоится Всероссийский конкурс "Лучший опыт по внедрению наставничества в педагогических вузах", по итогам которого будет издан сборник лучших практик.
Важной частью конгресса станет восхождение участников, гостей и экспертов на главную высоту России – Мамаев Курган, а также экскурсия в государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетУчастники Конгресса 2021 года на Мамаевом кургане
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Участники Конгресса 2021 года на Мамаевом кургане
В 2023 году Всероссийский студенческий конгресс лидеров педагогических вузов России – 2023 "Педагог – проводник в будущее страны" стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Программные мероприятия реализуются при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетСтуденты ВГСПУ — участники конгресса 2021
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Студенты ВГСПУ — участники конгресса 2021
Организатором Конгресса выступает Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Партнерами конгресса являются министерство просвещения Российской Федерации; профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации; студенческий координационный совет профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации; ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"; Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; Волгоградская областная организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.