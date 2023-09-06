В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине
Офицер НАТО Дэвис: Россия победит в конфликте, если Зеленский продолжит бои
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия неизбежно принесет России военную победу, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
«
"Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит", — полагает эксперт.
По словам военного, Москва попросту не может потерпеть поражение из-за превосходства ее ресурсной и демографической базы над украинской. Кроме того, ее военно-промышленный потенциал находится на высоком уровне и продолжит расти, напомнил офицер.
Дэвис указал на исследование военно-морской академии Naval Postgraduate School. Специалисты провели анализ более 600 сражений по всему миру и обнаружили, что перевес в живой силе, бронетехнике и артиллерии был определяющим фактором в битвах. У России столько оружия, сколько Киев не сможет выставить никогда, не говоря уже о ее превосходстве в воздухе, отметил специалист.
"Если конфликт перерастет в борьбу на истощение, <…> нет никаких рациональных оснований предполагать, что Украина сможет выйти победителем", — говорится в статье.
Дэвис подчеркнул, что дальнейшие боевые действия только погубят десятки тысяч военных ВСУ, приведут к разрушению инфраструктуры страны. Запад должен быть очень заинтересован в том, чтобы положить конец противостоянию путем переговоров, резюмировал он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.