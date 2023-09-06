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В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 06.09.2023 (обновлено: 21:52 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/konflikt-1894630831.html
В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине
В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине
Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия неизбежно принесет России военную победу, заявил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:35
2023-09-06T21:52
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
украина
россия
специальная военная операция на украине
михаил подоляк
москва
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия неизбежно принесет России военную победу, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис."Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит", — полагает эксперт.По словам военного, Москва попросту не может потерпеть поражение из-за превосходства ее ресурсной и демографической базы над украинской. Кроме того, ее военно-промышленный потенциал находится на высоком уровне и продолжит расти, напомнил офицер.Дэвис указал на исследование военно-морской академии Naval Postgraduate School. Специалисты провели анализ более 600 сражений по всему миру и обнаружили, что перевес в живой силе, бронетехнике и артиллерии был определяющим фактором в битвах. У России столько оружия, сколько Киев не сможет выставить никогда, не говоря уже о ее превосходстве в воздухе, отметил специалист."Если конфликт перерастет в борьбу на истощение, &lt;…&gt; нет никаких рациональных оснований предполагать, что Украина сможет выйти победителем", — говорится в статье.Дэвис подчеркнул, что дальнейшие боевые действия только погубят десятки тысяч военных ВСУ, приведут к разрушению инфраструктуры страны. Запад должен быть очень заинтересован в том, чтобы положить конец противостоянию путем переговоров, резюмировал он.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230906/vsu-1894596817.html
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владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, украина, россия, михаил подоляк, москва
Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Михаил Подоляк, Москва
В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине

Офицер НАТО Дэвис: Россия победит в конфликте, если Зеленский продолжит бои

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия неизбежно принесет России военную победу, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
«
"Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит", — полагает эксперт.
По словам военного, Москва попросту не может потерпеть поражение из-за превосходства ее ресурсной и демографической базы над украинской. Кроме того, ее военно-промышленный потенциал находится на высоком уровне и продолжит расти, напомнил офицер.
Дэвис указал на исследование военно-морской академии Naval Postgraduate School. Специалисты провели анализ более 600 сражений по всему миру и обнаружили, что перевес в живой силе, бронетехнике и артиллерии был определяющим фактором в битвах. У России столько оружия, сколько Киев не сможет выставить никогда, не говоря уже о ее превосходстве в воздухе, отметил специалист.
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"Если конфликт перерастет в борьбу на истощение, <…> нет никаких рациональных оснований предполагать, что Украина сможет выйти победителем", — говорится в статье.
Дэвис подчеркнул, что дальнейшие боевые действия только погубят десятки тысяч военных ВСУ, приведут к разрушению инфраструктуры страны. Запад должен быть очень заинтересован в том, чтобы положить конец противостоянию путем переговоров, резюмировал он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМихаил ПодолякМосква
 
 
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