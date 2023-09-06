https://ria.ru/20230906/konflikt-1894628553.html
Конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, считает экс-сенатор США
Конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, считает экс-сенатор США - РИА Новости, 06.09.2023
Конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, считает экс-сенатор США
Консерваторы в США убеждены, что Россия не хотела боевых действий на Украине, напротив, их навязали ЦРУ и МИ-6, свергнув законных украинских властей в 2014... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:23
2023-09-06T20:23
2023-09-06T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ричард блэк
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
нато
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Консерваторы в США убеждены, что Россия не хотела боевых действий на Украине, напротив, их навязали ЦРУ и МИ-6, свергнув законных украинских властей в 2014 году, заявил РИА Новости бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. По его словам, сейчас "так много консервативных американцев, которые поддерживают Россию в нынешнем конфликте". "Они (консерваторы - ред.) понимают, что Россия не хотела войны - она была ей навязана, когда ЦРУ и британская МИ-6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году", - сказал Блэк. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230724/ataki-1886062817.html
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в мире, россия, ричард блэк, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, нато, владимир путин, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ричард Блэк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, НАТО, Владимир Путин, США, Украина
Конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, считает экс-сенатор США
Экс-сенатор: конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, Россия этого не хотела