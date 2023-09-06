https://ria.ru/20230906/konets-1894428871.html

Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением

Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением - РИА Новости, 06.09.2023

Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением

Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:25

2023-09-06T03:25

2023-09-06T03:25

в мире

россия

москва

украина

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев LIVE"."Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", — высказался Делавард.Он также отметил, что конфликт идет не только на поле боя, но и в политике и экономике. Более того, заключил военный, в геополитической борьбе принимает участие весь мир.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, украина, сергей лавров, нато