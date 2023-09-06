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Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением
Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением - РИА Новости, 06.09.2023
Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением
Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:25
2023-09-06T03:25
2023-09-06T03:25
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев LIVE"."Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", — высказался Делавард.Он также отметил, что конфликт идет не только на поле боя, но и в политике и экономике. Более того, заключил военный, в геополитической борьбе принимает участие весь мир.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html
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Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением
Французский генерал Делавард: Россия положит конец конфликту на своих условиях