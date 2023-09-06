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Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением - РИА Новости, 06.09.2023
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03:25 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/konets-1894428871.html
Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением
Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением - РИА Новости, 06.09.2023
Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением
Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:25
2023-09-06T03:25
в мире
россия
москва
украина
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев LIVE"."Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", — высказался Делавард.Он также отметил, что конфликт идет не только на поле боя, но и в политике и экономике. Более того, заключил военный, в геополитической борьбе принимает участие весь мир.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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в мире, россия, москва, украина, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Надежды нет. Французский генерал обратился к Киеву с шокирующим заявлением

Французский генерал Делавард: Россия положит конец конфликту на своих условиях

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев LIVE".
«
"Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", — высказался Делавард.
Он также отметил, что конфликт идет не только на поле боя, но и в политике и экономике. Более того, заключил военный, в геополитической борьбе принимает участие весь мир.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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