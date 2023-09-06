https://ria.ru/20230906/koloniya-1894444122.html
Осужденного, сбежавшего из свердловской колонии, задержали
Осужденного, сбежавшего из свердловской колонии, задержали - РИА Новости, 06.09.2023
Осужденного, сбежавшего из свердловской колонии, задержали
Силовики задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения №45 в поселке Восточном Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:11
2023-09-06T09:11
2023-09-06T09:11
происшествия
свердловская область
алапаевск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Силовики задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения №45 в поселке Восточном Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН России в среду. "Пятого сентября днем в городе Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России "Алапаевский" задержали разыскиваемого", – говорится в сообщении. Осужденный за смертельное ДТП 30-летний мужчина 30 августа сбежал из колонии в Камышловском районе, был отправлен в розыск. Отмечалось, что Алапаевский горсуд 11 мая признал уральца виновным в преступлении по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП") и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он прибыл в мужскую колонию-поселение 21 июня, ранее судим не был. "Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ ("Побег из мест лишения свободы"), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы", – добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, свердловская область, алапаевск, россия
Происшествия, Свердловская область, Алапаевск, Россия
Осужденного, сбежавшего из свердловской колонии, задержали
Силовики задержали осужденного, сбежавшего из свердловской колонии №45
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Силовики задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения №45 в поселке Восточном Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН России в среду.
«
"Пятого сентября днем в городе Алапаевске
сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России "Алапаевский" задержали разыскиваемого", – говорится в сообщении.
Осужденный за смертельное ДТП 30-летний мужчина 30 августа сбежал из колонии в Камышловском районе, был отправлен в розыск.
Отмечалось, что Алапаевский горсуд 11 мая признал уральца виновным в преступлении по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП") и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он прибыл в мужскую колонию-поселение 21 июня, ранее судим не был.
"Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ ("Побег из мест лишения свободы"), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы", – добавили в пресс-службе.
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