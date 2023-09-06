Рейтинг@Mail.ru
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией - РИА Новости, 06.09.2023
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале сообщил спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T01:35
2023-09-06T01:35
латвия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_4c577154ae9efa1b9cfd7f27e2fb061c.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале сообщил спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов."Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке", — написал Стефанов.Корреспондент отметил, что уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных авторов. Журналист пояснил, что такое решение было принято из-за того, что книги были опубликованы в переводе на русский язык. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около шести тысяч российских граждан в течение трех месяцев.
https://ria.ru/20230905/latviya-1894316212.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_9e47509610cba62d36eb2afe4f7e1fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, россия, в мире
Латвия, Россия, В мире
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией

Корреспондент Стефанов: в Латвии начали уничтожать книги на русском языке

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале сообщил спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов.
«
"Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке", — написал Стефанов.
Корреспондент отметил, что уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных авторов. Журналист пояснил, что такое решение было принято из-за того, что книги были опубликованы в переводе на русский язык.
Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около шести тысяч российских граждан в течение трех месяцев.
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Внук де Голля поддержал призыв защитить русскоязычное население Латвии
Вчера, 15:42
 
ЛатвияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала