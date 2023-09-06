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"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией - РИА Новости, 06.09.2023
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале сообщил спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T01:35
2023-09-06T01:35
2023-09-06T01:35
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале сообщил спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов."Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке", — написал Стефанов.Корреспондент отметил, что уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных авторов. Журналист пояснил, что такое решение было принято из-за того, что книги были опубликованы в переводе на русский язык. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около шести тысяч российских граждан в течение трех месяцев.
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латвия, россия, в мире
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
Корреспондент Стефанов: в Латвии начали уничтожать книги на русском языке
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале
сообщил спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов.
«
"Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке", — написал Стефанов.
Корреспондент отметил, что уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных авторов. Журналист пояснил, что такое решение было принято из-за того, что книги были опубликованы в переводе на русский язык.
Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около шести тысяч российских граждан в течение трех месяцев.
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