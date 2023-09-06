https://ria.ru/20230906/kino-1894435969.html

Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино"

Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино" - РИА Новости, 06.09.2023

Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино"

Российскому кино стало достаточно просто выйти на китайский рынок, а китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:22

2023-09-06T07:22

2023-09-06T07:22

культура

китай

москва

россия

москино

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ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Российскому кино стало достаточно просто выйти на китайский рынок, а китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила РИА Новости заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина. "Сейчас уже достаточно несложно выйти на китайский рынок, не нужно искать каких-то сложных путей и сложных контактов. То же самое и в России, сейчас уже есть наработанные связи, налаженные контакты", - сказала Брагина на полях мероприятия по презентации потенциала киноиндустрии Москвы, прошедшего в Пекине. Брагина отметила, что потенциал кинопроката в Китае огромен. "Поэтому многие российские проекты либо уже выходили в Китае, либо сейчас в процессе выхода. Китайские партнеры активно покупают российское кино. Великолепный тому пример - анимация, она сейчас прекрасно идет в Китае", - сказала Брагина. По ее словам, в Китае также активно закупают новые российские фильмы. Кроме того, отметила Брагина, у России и Китая всегда есть планы по совместному сотрудничеству в сфере кинематографа и копродукции. "Есть определенные сложности, которые нужно пройти в плане оформления прокатных удостоверений, но эта работа ведется, она успешно реализуется, фильмы выходят, и я надеюсь, что дальше взаимный прокат станет только больше", - подчеркнула она. Во вторник компания "Москино" представила в Пекине потенциал киноиндустрии российской столицы, а также рассказала о работе различных структур, которые упрощают работу иностранных съемочных групп в Москве, в частности Московская кинокомиссия. Московская кинокомиссия создана 21 февраля 2018 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. В ее задачи входит решение проблем, связанных с согласованием съемок в Москве, взаимодействие с организациями и проведение совместных, в том числе международных, мероприятий в сфере кинематографии, подготовка предложений для стимулирования иностранных и российских кинопроизводителей снимать фильмы в Москве и о Москве.

https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html

https://ria.ru/20220825/kinematograf-1811986356.html

китай

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, москва, россия, москино