https://ria.ru/20230906/kino-1894435969.html
Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино"
Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино" - РИА Новости, 06.09.2023
Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино"
Российскому кино стало достаточно просто выйти на китайский рынок, а китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:22
2023-09-06T07:22
2023-09-06T07:22
культура
китай
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москино
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ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Российскому кино стало достаточно просто выйти на китайский рынок, а китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила РИА Новости заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина. "Сейчас уже достаточно несложно выйти на китайский рынок, не нужно искать каких-то сложных путей и сложных контактов. То же самое и в России, сейчас уже есть наработанные связи, налаженные контакты", - сказала Брагина на полях мероприятия по презентации потенциала киноиндустрии Москвы, прошедшего в Пекине. Брагина отметила, что потенциал кинопроката в Китае огромен. "Поэтому многие российские проекты либо уже выходили в Китае, либо сейчас в процессе выхода. Китайские партнеры активно покупают российское кино. Великолепный тому пример - анимация, она сейчас прекрасно идет в Китае", - сказала Брагина. По ее словам, в Китае также активно закупают новые российские фильмы. Кроме того, отметила Брагина, у России и Китая всегда есть планы по совместному сотрудничеству в сфере кинематографа и копродукции. "Есть определенные сложности, которые нужно пройти в плане оформления прокатных удостоверений, но эта работа ведется, она успешно реализуется, фильмы выходят, и я надеюсь, что дальше взаимный прокат станет только больше", - подчеркнула она. Во вторник компания "Москино" представила в Пекине потенциал киноиндустрии российской столицы, а также рассказала о работе различных структур, которые упрощают работу иностранных съемочных групп в Москве, в частности Московская кинокомиссия. Московская кинокомиссия создана 21 февраля 2018 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. В ее задачи входит решение проблем, связанных с согласованием съемок в Москве, взаимодействие с организациями и проведение совместных, в том числе международных, мероприятий в сфере кинематографии, подготовка предложений для стимулирования иностранных и российских кинопроизводителей снимать фильмы в Москве и о Москве.
https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, москва, россия, москино
Культура, Китай, Москва, Россия, Москино
Китай активно покупает российские фильмы, заявили в "Москино"
"Москино": российским фильмам легко выйти на китайский рынок
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Российскому кино стало достаточно просто выйти на китайский рынок, а китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила РИА Новости заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина.
"Сейчас уже достаточно несложно выйти на китайский рынок, не нужно искать каких-то сложных путей и сложных контактов. То же самое и в России
, сейчас уже есть наработанные связи, налаженные контакты", - сказала Брагина на полях мероприятия по презентации потенциала киноиндустрии Москвы
, прошедшего в Пекине
.
Брагина отметила, что потенциал кинопроката в Китае огромен.
"Поэтому многие российские проекты либо уже выходили в Китае, либо сейчас в процессе выхода. Китайские партнеры активно покупают российское кино. Великолепный тому пример - анимация, она сейчас прекрасно идет в Китае", - сказала Брагина.
По ее словам, в Китае также активно закупают новые российские фильмы. Кроме того, отметила Брагина, у России и Китая всегда есть планы по совместному сотрудничеству в сфере кинематографа и копродукции.
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"Есть определенные сложности, которые нужно пройти в плане оформления прокатных удостоверений, но эта работа ведется, она успешно реализуется, фильмы выходят, и я надеюсь, что дальше взаимный прокат станет только больше", - подчеркнула она.
Во вторник компания "Москино" представила в Пекине потенциал киноиндустрии российской столицы, а также рассказала о работе различных структур, которые упрощают работу иностранных съемочных групп в Москве, в частности Московская кинокомиссия.
Московская кинокомиссия создана 21 февраля 2018 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина
. В ее задачи входит решение проблем, связанных с согласованием съемок в Москве, взаимодействие с организациями и проведение совместных, в том числе международных, мероприятий в сфере кинематографии, подготовка предложений для стимулирования иностранных и российских кинопроизводителей снимать фильмы в Москве и о Москве.
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