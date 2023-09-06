Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве
Кулеба встретился с Блинкеном, начавшим визит в Киев с Берковецкого кладбища
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press ServiceГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве. 6 сентября 2023
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press Service
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве. 6 сентября 2023
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, прибывшем в столицу Украины в среду утром.
"Поприветствовал Энтони Блинкена в Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве... на Берковецком кладбище", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. СМИ также поделились фотографией госсекретаря в спецпоезде "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця").
Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. По информации агентства Блумберг, Блинкен также собирается встретиться с Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.