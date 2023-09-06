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Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве - РИА Новости, 06.09.2023
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13:09 06.09.2023 (обновлено: 13:19 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/kiev-1894501416.html
Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве
Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве - РИА Новости, 06.09.2023
Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, прибывшем в столицу Украины в среду утром. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:09
2023-09-06T13:19
в мире
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украина
сша
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, прибывшем в столицу Украины в среду утром. "Поприветствовал Энтони Блинкена в Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве... на Берковецком кладбище", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. СМИ также поделились фотографией госсекретаря в спецпоезде "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця"). Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. По информации агентства Блумберг, Блинкен также собирается встретиться с Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.
https://ria.ru/20230906/blinken-1894496352.html
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в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба
В мире, Киев, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве

Кулеба встретился с Блинкеном, начавшим визит в Киев с Берковецкого кладбища

© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press ServiceГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве. 6 сентября 2023
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press Service
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве. 6 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, прибывшем в столицу Украины в среду утром.
"Поприветствовал Энтони Блинкена в Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве... на Берковецком кладбище", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. СМИ также поделились фотографией госсекретаря в спецпоезде "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця").
Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. По информации агентства Блумберг, Блинкен также собирается встретиться с Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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В миреКиевУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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