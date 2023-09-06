https://ria.ru/20230906/kiev-1894501416.html

Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве

Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве - РИА Новости, 06.09.2023

Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, прибывшем в столицу Украины в среду утром. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:09

2023-09-06T13:09

2023-09-06T13:19

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энтони блинкен

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, прибывшем в столицу Украины в среду утром. "Поприветствовал Энтони Блинкена в Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве... на Берковецком кладбище", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. СМИ также поделились фотографией госсекретаря в спецпоезде "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця"). Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. По информации агентства Блумберг, Блинкен также собирается встретиться с Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.

https://ria.ru/20230906/blinken-1894496352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба