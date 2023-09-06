https://ria.ru/20230906/khor-1894432580.html

"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале

"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале - РИА Новости, 06.09.2023

"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале

Музыканты "Хора Турецкого" встретились с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в Подмосковье, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T05:21

2023-09-06T05:21

2023-09-06T05:43

культура

московская область (подмосковье)

россия

михаил турецкий

хор турецкого

культура

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Музыканты "Хора Турецкого" встретились с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в Подмосковье, сообщили в Минобороны России. "Нам очень важно быть здесь и выступать перед бойцами. На них лежит огромная ответственность. За спиной - Родина и семьи. Нашим бойцам надо активно восстанавливаться, а положительные эмоции им в этом помогут. Не первый год мы выступаем перед теми, кто защищает нашу страну", – привели в Минобороны слова одного из солистов "Хора Турецкого" Михаила Кузнецова. Коллектив провел творческую встречу в рамках акции "Лучшим воинам Мира". Артисты исполнили для участников СВО известные песни, такие как "Катюша", "Темная ночь" и другие и раздали автографы им и медикам. "Я вижу глаза медицинского персонала, и уверен, что они сделают все возможное, чтобы как можно быстрее наши раненые встали на ноги", – сказал основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий.

https://ria.ru/20230824/kino-1891987719.html

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московская область (подмосковье), россия, михаил турецкий, хор турецкого, культура