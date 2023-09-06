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"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале - РИА Новости, 06.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:21 06.09.2023 (обновлено: 05:43 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/khor-1894432580.html
"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале
"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале - РИА Новости, 06.09.2023
"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале
Музыканты "Хора Турецкого" встретились с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в Подмосковье, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:21
2023-09-06T05:43
культура
московская область (подмосковье)
россия
михаил турецкий
хор турецкого
культура
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Музыканты "Хора Турецкого" встретились с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в Подмосковье, сообщили в Минобороны России. "Нам очень важно быть здесь и выступать перед бойцами. На них лежит огромная ответственность. За спиной - Родина и семьи. Нашим бойцам надо активно восстанавливаться, а положительные эмоции им в этом помогут. Не первый год мы выступаем перед теми, кто защищает нашу страну", – привели в Минобороны слова одного из солистов "Хора Турецкого" Михаила Кузнецова. Коллектив провел творческую встречу в рамках акции "Лучшим воинам Мира". Артисты исполнили для участников СВО известные песни, такие как "Катюша", "Темная ночь" и другие и раздали автографы им и медикам. "Я вижу глаза медицинского персонала, и уверен, что они сделают все возможное, чтобы как можно быстрее наши раненые встали на ноги", – сказал основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий.
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московская область (подмосковье), россия, михаил турецкий, хор турецкого, культура
Культура, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Турецкий, Хор Турецкого, Культура
"Хор Турецкого" выступил перед участниками СВО в подмосковном госпитале

Музыканты "Хора Турецкого" исполнили для участников СВО песню "Катюша"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХор Турецкого
Хор Турецкого - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хор Турецкого. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Музыканты "Хора Турецкого" встретились с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в Подмосковье, сообщили в Минобороны России.
«
"Нам очень важно быть здесь и выступать перед бойцами. На них лежит огромная ответственность. За спиной - Родина и семьи. Нашим бойцам надо активно восстанавливаться, а положительные эмоции им в этом помогут. Не первый год мы выступаем перед теми, кто защищает нашу страну", – привели в Минобороны слова одного из солистов "Хора Турецкого" Михаила Кузнецова.
Коллектив провел творческую встречу в рамках акции "Лучшим воинам Мира". Артисты исполнили для участников СВО известные песни, такие как "Катюша", "Темная ночь" и другие и раздали автографы им и медикам.
"Я вижу глаза медицинского персонала, и уверен, что они сделают все возможное, чтобы как можно быстрее наши раненые встали на ноги", – сказал основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий.
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КультураМосковская область (Подмосковье)РоссияМихаил ТурецкийХор ТурецкогоКультура
 
 
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