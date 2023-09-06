https://ria.ru/20230906/kharris-1894538147.html
Харрис заявила, что осознает возможность стать президентом США
Харрис заявила, что осознает возможность стать президентом США - РИА Новости, 06.09.2023
Харрис заявила, что осознает возможность стать президентом США
Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью американскому агентству Ассошиэйтед Пресс, что осознает возможность перехода к ней обязанностей главы... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:00
2023-09-06T15:00
2023-09-06T15:00
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью американскому агентству Ассошиэйтед Пресс, что осознает возможность перехода к ней обязанностей главы государства с учетом возраста президента США Джо Байдена, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет. "Каждый вице-президент понимает, что, когда он приносит присягу, он должен очень четко осознавать ответственность, в соответствии с которой ему, возможно, придется принять на себя обязанности президента. Я ничем не отличаюсь", - заявила Харрис. Агентство напоминает, что ряд представителей Республиканской партии США утверждают, что "голосование за Байдена на самом деле будет голосованием за Харрис" на фоне возраста действующего главы государства. При этом Харрис назвала идею вступления в должность президента США "гипотетической", отметив, что "с Джо Байденом все будет в порядке, так что это не осуществится". В апреле Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Харрис также заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Байденом. Харрис 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут исполняла обязанности президента США, пока Байден находился под наркозом в ходе плановой операции.
https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html
https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Харрис заявила, что осознает возможность стать президентом США
Харрис заявила, что осознает возможность перехода к ней власти от Байдена
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью американскому агентству Ассошиэйтед Пресс
, что осознает возможность перехода к ней обязанностей главы государства с учетом возраста президента США Джо Байдена, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет.
"Каждый вице-президент понимает, что, когда он приносит присягу, он должен очень четко осознавать ответственность, в соответствии с которой ему, возможно, придется принять на себя обязанности президента. Я ничем не отличаюсь", - заявила Харрис.
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Агентство напоминает, что ряд представителей Республиканской партии США утверждают, что "голосование за Байдена на самом деле будет голосованием за Харрис" на фоне возраста действующего главы государства. При этом Харрис назвала идею вступления в должность президента США "гипотетической", отметив, что "с Джо Байденом все будет в порядке, так что это не осуществится".
В апреле Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Харрис также заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Байденом.
Харрис 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут исполняла обязанности президента США, пока Байден находился под наркозом в ходе плановой операции.
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