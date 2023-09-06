https://ria.ru/20230906/kbto-1894571302.html

Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия

Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия

Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:35

2023-09-06T16:35

2023-09-06T16:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска рхбз

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что в период с 8 по 17 августа 2023 года в Женеве состоялось второе заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие проводилось с целью выработки конкретных и эффективных мер по укреплению режима КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия). "Несмотря на сугубо экспертный характер заседания, из-за позиции США и Украины обсуждение повестки дня было крайне политизированным. Западной группой стран продвигалась идея создания на площадке Конвенции добровольного финансового фонда, подконтрольного специально созданному комитету с возможностью выделения целевых средств на выгодные им проекты", - сообщил Кириллов. По его словам, Россия при этом выступила за равноправный доступ к технологиям и научным достижениям в биологической сфере, призвала не допускать односторонних ограничений в отношении государств-участников конвенции. "Россию поддержал ряд стран, количество которых стало увеличиваться на фоне реакции мировых средств массовой информации на опубликование документов о военно-биологической деятельности США, даже таких, как американское издание "Американ Гритнесс", британское "Бит Шут", итальянское "Ла Пресс", греческое "Банкинг Ньюс", - отметил Кириллов. При этом, в докладах неправительственных организаций (Интерпол, Всемирная организация здравоохранения, Организация по запрещению химического оружия, Комитет по резолюции Совбеза ООН № 1540), задачи которых никак не связаны с предметом и целями конвенции, Кириллов отметил прозападные идеи о "необязательности проверочного режима КБТО и возможности его замены непрофильными механизмами".

https://ria.ru/20230410/kbto-1864317258.html

https://ria.ru/20230828/biooruzhie-1892717829.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия