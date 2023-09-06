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Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия - РИА Новости, 06.09.2023
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16:35 06.09.2023
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Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия
Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия
Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:35
2023-09-06T16:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска рхбз
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что в период с 8 по 17 августа 2023 года в Женеве состоялось второе заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие проводилось с целью выработки конкретных и эффективных мер по укреплению режима КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия). "Несмотря на сугубо экспертный характер заседания, из-за позиции США и Украины обсуждение повестки дня было крайне политизированным. Западной группой стран продвигалась идея создания на площадке Конвенции добровольного финансового фонда, подконтрольного специально созданному комитету с возможностью выделения целевых средств на выгодные им проекты", - сообщил Кириллов. По его словам, Россия при этом выступила за равноправный доступ к технологиям и научным достижениям в биологической сфере, призвала не допускать односторонних ограничений в отношении государств-участников конвенции. "Россию поддержал ряд стран, количество которых стало увеличиваться на фоне реакции мировых средств массовой информации на опубликование документов о военно-биологической деятельности США, даже таких, как американское издание "Американ Гритнесс", британское "Бит Шут", итальянское "Ла Пресс", греческое "Банкинг Ньюс", - отметил Кириллов. При этом, в докладах неправительственных организаций (Интерпол, Всемирная организация здравоохранения, Организация по запрещению химического оружия, Комитет по резолюции Совбеза ООН № 1540), задачи которых никак не связаны с предметом и целями конвенции, Кириллов отметил прозападные идеи о "необязательности проверочного режима КБТО и возможности его замены непрофильными механизмами".
https://ria.ru/20230410/kbto-1864317258.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия

МО: Запад продвигает через КБТО фонд для финансирования выгодных ему проектов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что в период с 8 по 17 августа 2023 года в Женеве состоялось второе заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие проводилось с целью выработки конкретных и эффективных мер по укреплению режима КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия).
"Несмотря на сугубо экспертный характер заседания, из-за позиции США и Украины обсуждение повестки дня было крайне политизированным. Западной группой стран продвигалась идея создания на площадке Конвенции добровольного финансового фонда, подконтрольного специально созданному комитету с возможностью выделения целевых средств на выгодные им проекты", - сообщил Кириллов.
По его словам, Россия при этом выступила за равноправный доступ к технологиям и научным достижениям в биологической сфере, призвала не допускать односторонних ограничений в отношении государств-участников конвенции.
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"Россию поддержал ряд стран, количество которых стало увеличиваться на фоне реакции мировых средств массовой информации на опубликование документов о военно-биологической деятельности США, даже таких, как американское издание "Американ Гритнесс", британское "Бит Шут", итальянское "Ла Пресс", греческое "Банкинг Ньюс", - отметил Кириллов.
При этом, в докладах неправительственных организаций (Интерпол, Всемирная организация здравоохранения, Организация по запрещению химического оружия, Комитет по резолюции Совбеза ООН № 1540), задачи которых никак не связаны с предметом и целями конвенции, Кириллов отметил прозападные идеи о "необязательности проверочного режима КБТО и возможности его замены непрофильными механизмами".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска РХБЗИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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