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Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой - РИА Новости, 06.09.2023
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09:48 06.09.2023 (обновлено: 11:39 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/karlson-1894453596.html
Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой
Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой - РИА Новости, 06.09.2023
Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой
Американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал интервью с мужчиной, который утверждает, что у него был секс с Бараком Обамой. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:48
2023-09-06T11:39
в мире
такер карлсон
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал интервью с мужчиной, который утверждает, что у него был секс с Бараком Обамой. "Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю", — написал Карлсон в социальной сети X (бывшая Twitter).Полное интервью должно выйти в среду вечером. К посту приложена короткая нарезка видеофрагментов интервью, где мужчина утверждает, что также принимал с Обамой наркотики. По данным газеты Daily Mail, речь идет о Ларри Синклере. Как пишет издание, он впервые озвучил свои заявления в 2008 году, в том числе на пресс-конференции, которая закончилась его арестом по обвинению в воровстве. Впоследствии Синклер так и не представил никаких доказательств своих обвинений. Представитель офиса Обамы не ответил на просьбу издания о комментарии. Как отмечает газета, у Синклера большое уголовное прошлое. Он был судим за подделку документов, мошенничество и воровство и отбывал наказание в тюрьмах Аризоны, Флориды и Колорадо.Обама в 2008 году стал первым темнокожим президентом США. До избрания он с 2005 года занимал место сенатора от штата Иллинойс, в 1997-2004 годах был законодателем в этом штате.
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в мире, такер карлсон, барак обама, сша
В мире, Такер Карлсон, Барак Обама, США
Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой

Такер Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой

© Tucker CarlsonАмериканский телеведущий Такер Карлсон берет интервью у Ларри Синклера
Американский телеведущий Такер Карлсон берет интервью у Ларри Синклера
© Tucker Carlson
Американский телеведущий Такер Карлсон берет интервью у Ларри Синклера
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал интервью с мужчиной, который утверждает, что у него был секс с Бараком Обамой.
"Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю", — написал Карлсон в социальной сети X (бывшая Twitter).
Полное интервью должно выйти в среду вечером.
К посту приложена короткая нарезка видеофрагментов интервью, где мужчина утверждает, что также принимал с Обамой наркотики.
По данным газеты Daily Mail, речь идет о Ларри Синклере. Как пишет издание, он впервые озвучил свои заявления в 2008 году, в том числе на пресс-конференции, которая закончилась его арестом по обвинению в воровстве. Впоследствии Синклер так и не представил никаких доказательств своих обвинений. Представитель офиса Обамы не ответил на просьбу издания о комментарии.
Как отмечает газета, у Синклера большое уголовное прошлое. Он был судим за подделку документов, мошенничество и воровство и отбывал наказание в тюрьмах Аризоны, Флориды и Колорадо.
Обама в 2008 году стал первым темнокожим президентом США. До избрания он с 2005 года занимал место сенатора от штата Иллинойс, в 1997-2004 годах был законодателем в этом штате.
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