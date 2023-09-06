https://ria.ru/20230906/karlson-1894453596.html

Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой

Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой - РИА Новости, 06.09.2023

Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой

Американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал интервью с мужчиной, который утверждает, что у него был секс с Бараком Обамой. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:48

2023-09-06T09:48

2023-09-06T11:39

в мире

такер карлсон

барак обама

сша

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал интервью с мужчиной, который утверждает, что у него был секс с Бараком Обамой. "Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю", — написал Карлсон в социальной сети X (бывшая Twitter).Полное интервью должно выйти в среду вечером. К посту приложена короткая нарезка видеофрагментов интервью, где мужчина утверждает, что также принимал с Обамой наркотики. По данным газеты Daily Mail, речь идет о Ларри Синклере. Как пишет издание, он впервые озвучил свои заявления в 2008 году, в том числе на пресс-конференции, которая закончилась его арестом по обвинению в воровстве. Впоследствии Синклер так и не представил никаких доказательств своих обвинений. Представитель офиса Обамы не ответил на просьбу издания о комментарии. Как отмечает газета, у Синклера большое уголовное прошлое. Он был судим за подделку документов, мошенничество и воровство и отбывал наказание в тюрьмах Аризоны, Флориды и Колорадо.Обама в 2008 году стал первым темнокожим президентом США. До избрания он с 2005 года занимал место сенатора от штата Иллинойс, в 1997-2004 годах был законодателем в этом штате.

https://ria.ru/20230831/voyna-1893290602.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, такер карлсон, барак обама, сша