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На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист
На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист - РИА Новости, 06.09.2023
На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист
Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:19
2023-09-06T11:19
2023-09-06T11:19
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. Отмечается, что о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили поздно вечером во вторник. Сотрудники фирмы, выполняющие работы в районе бухты Бечевинской, стали свидетелями, как трое мужчин перевернулись на сапборде. Двое человек выбрались на берег самостоятельно. Еще одного товарища, уточняют спасатели, стали искать очевидцы, но безрезультатно. "Утром 6 сентября на поиски мужчины, пропавшего в бухте Бечевинской, из Петропавловска-Камчатского отправился катер "Асакадзе" КГКУ "ЦОД" со спасателями поисково-спасательного отряда на борту. С собой у специалистов имеется необходимое оборудование, а также беспилотный летательный аппарат", – сообщает МЧС. По данным СУ СК по Камчатскому краю, следственным отделом по городу Елизово организована процессуальная проверка по факту пропажи человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист
На Камчатке спасатели ищут сапбордиста, пропавшего в бухте Бечевинской