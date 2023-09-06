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На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист

На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист - РИА Новости, 06.09.2023

На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист

Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:19

2023-09-06T11:19

2023-09-06T11:19

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. Отмечается, что о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили поздно вечером во вторник. Сотрудники фирмы, выполняющие работы в районе бухты Бечевинской, стали свидетелями, как трое мужчин перевернулись на сапборде. Двое человек выбрались на берег самостоятельно. Еще одного товарища, уточняют спасатели, стали искать очевидцы, но безрезультатно. "Утром 6 сентября на поиски мужчины, пропавшего в бухте Бечевинской, из Петропавловска-Камчатского отправился катер "Асакадзе" КГКУ "ЦОД" со спасателями поисково-спасательного отряда на борту. С собой у специалистов имеется необходимое оборудование, а также беспилотный летательный аппарат", – сообщает МЧС. По данным СУ СК по Камчатскому краю, следственным отделом по городу Елизово организована процессуальная проверка по факту пропажи человека.

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)