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На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
11:19 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kamchatka-1894462061.html
На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист
На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист - РИА Новости, 06.09.2023
На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист
Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:19
2023-09-06T11:19
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. Отмечается, что о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили поздно вечером во вторник. Сотрудники фирмы, выполняющие работы в районе бухты Бечевинской, стали свидетелями, как трое мужчин перевернулись на сапборде. Двое человек выбрались на берег самостоятельно. Еще одного товарища, уточняют спасатели, стали искать очевидцы, но безрезультатно. "Утром 6 сентября на поиски мужчины, пропавшего в бухте Бечевинской, из Петропавловска-Камчатского отправился катер "Асакадзе" КГКУ "ЦОД" со спасателями поисково-спасательного отряда на борту. С собой у специалистов имеется необходимое оборудование, а также беспилотный летательный аппарат", – сообщает МЧС. По данным СУ СК по Камчатскому краю, следственным отделом по городу Елизово организована процессуальная проверка по факту пропажи человека.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке в бухте Бечевинской пропал сапбордист

На Камчатке спасатели ищут сапбордиста, пропавшего в бухте Бечевинской

© РИА Новости / Ольга РаспоповаВид с Мишенной сопки на Петропавловск-Камчатский
Вид с Мишенной сопки на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду с сапборда в бухте Бечевинской на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили поздно вечером во вторник. Сотрудники фирмы, выполняющие работы в районе бухты Бечевинской, стали свидетелями, как трое мужчин перевернулись на сапборде. Двое человек выбрались на берег самостоятельно. Еще одного товарища, уточняют спасатели, стали искать очевидцы, но безрезультатно.
"Утром 6 сентября на поиски мужчины, пропавшего в бухте Бечевинской, из Петропавловска-Камчатского отправился катер "Асакадзе" КГКУ "ЦОД" со спасателями поисково-спасательного отряда на борту. С собой у специалистов имеется необходимое оборудование, а также беспилотный летательный аппарат", – сообщает МЧС.
По данным СУ СК по Камчатскому краю, следственным отделом по городу Елизово организована процессуальная проверка по факту пропажи человека.
Сотрудники вертолетного поисково-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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