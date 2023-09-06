https://ria.ru/20230906/kadety-1894560859.html
Более тысячи кадетов обучаются в Ростовской области, сообщил Бодряков
Более тысячи кадетов обучаются в Ростовской области, сообщил Бодряков - РИА Новости, 06.09.2023
Более тысячи кадетов обучаются в Ростовской области, сообщил Бодряков
Более 1 тысячи воспитанников казачьих кадетских корпусов приступили к обучению на территории Ростовской области, сообщил заместитель губернатора Ростовской... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:02
2023-09-06T16:02
2023-09-06T16:02
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи воспитанников казачьих кадетских корпусов приступили к обучению на территории Ростовской области, сообщил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. "В этом учебном году кадетскую форму надели более тысячи мальчишек и девчонок, проходящих обучение в казачьих кадетских корпусах Ростовской области. Для 157 из них этот год обучения станет последним", - приводятся в сообщении правительства региона слова Бодрякова, который поздравил воспитанников Орловского казачьего кадетского корпуса с началом учебного года. Замгубернатора отметил, что в учебном заведении созданы все условия для достойного образования: наличие современной учебно-материальной базы, коллектив талантливых педагогов, главной задачей которых является воспитание образованных, целеустремленных граждан России и Ростовской области. Отличительной чертой корпуса является организация исследовательской деятельности кадет. Так, в прошлом учебном году 100 процентов кадет приняли участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня. Из них почти половина стали победителями и призерами, в том числе федерального и международного уровней. "Ежегодно при поступлении в Орловский казачий кадетский корпус ребята участвуют в конкурсных испытаниях. А это значит, что казачье кадетское образование востребовано в семьях", - подчеркнул Бодряков. Он добавил, что чувство патриотизма формируется в семье, родном доме, селе и городе, в кругу друзей, в общении со взрослыми, с учителем, с земляками, которые дорожат традициями, гордятся подвигами и ценят историю своего края.
https://ria.ru/20230901/shkola-1893751947.html
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ростов-на-дону, ростовская область, ростов, россия
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Ростов, Россия
Более тысячи кадетов обучаются в Ростовской области, сообщил Бодряков
Бодряков: более тысячи кадетов обучаются в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи воспитанников казачьих кадетских корпусов приступили к обучению на территории Ростовской области, сообщил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.
"В этом учебном году кадетскую форму надели более тысячи мальчишек и девчонок, проходящих обучение в казачьих кадетских корпусах Ростовской области. Для 157 из них этот год обучения станет последним", - приводятся в сообщении правительства региона слова Бодрякова, который поздравил воспитанников Орловского казачьего кадетского корпуса с началом учебного года.
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Замгубернатора отметил, что в учебном заведении созданы все условия для достойного образования: наличие современной учебно-материальной базы, коллектив талантливых педагогов, главной задачей которых является воспитание образованных, целеустремленных граждан России
и Ростовской области. Отличительной чертой корпуса является организация исследовательской деятельности кадет.
Так, в прошлом учебном году 100 процентов кадет приняли участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня. Из них почти половина стали победителями и призерами, в том числе федерального и международного уровней.
"Ежегодно при поступлении в Орловский казачий кадетский корпус ребята участвуют в конкурсных испытаниях. А это значит, что казачье кадетское образование востребовано в семьях", - подчеркнул Бодряков. Он добавил, что чувство патриотизма формируется в семье, родном доме, селе и городе, в кругу друзей, в общении со взрослыми, с учителем, с земляками, которые дорожат традициями, гордятся подвигами и ценят историю своего края.
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