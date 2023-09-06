https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html

"Вариантов нет". В США сообщили Украине плохие новости с фронта

"Вариантов нет". В США сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 06.09.2023

"Вариантов нет". В США сообщили Украине плохие новости с фронта

Истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Нидерланды и Дания, не помогут Владимиру Зеленскому получить преимущество на поле боя и переломить ход... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:42

2023-09-06T09:42

2023-09-06T09:42

киев

украина

россия

владимир зеленский

министерство обороны сша

сергей лавров

f-16

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Нидерланды и Дания, не помогут Владимиру Зеленскому получить преимущество на поле боя и переломить ход конфликта, заявил в эфире CNN эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап."Они (истребители F-16. – Прим. ред.) значительно улучшат украинскую авиацию, однако <…> они фундаментально не изменят ситуацию на фронте, эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться", – отметил он.Чарап также подчеркнул, что Украине рано или поздно придется пойти на уступки и начать переговоры с Россией."Я не вижу никакой альтернативы переговорам", – подытожил эксперт.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230905/istrebiteli-1894288155.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894408991.html

киев

украина

россия

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киев, украина, россия, владимир зеленский, министерство обороны сша, сергей лавров, f-16