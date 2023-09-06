"Вариантов нет". В США сообщили Украине плохие новости с фронта
Эксперт Чарап: поставки F-16 Украине не изменят ход боевых действий
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Истребители F-16, чью поставку Украине недавно одобрили Нидерланды и Дания, не помогут Владимиру Зеленскому получить преимущество на поле боя и переломить ход конфликта, заявил в эфире CNN эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.
"Они (истребители F-16. – Прим. ред.) значительно улучшат украинскую авиацию, однако <…> они фундаментально не изменят ситуацию на фронте, эти истребители не представляют серьезную угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться", – отметил он.
Чарап также подчеркнул, что Украине рано или поздно придется пойти на уступки и начать переговоры с Россией.
"Я не вижу никакой альтернативы переговорам", – подытожил эксперт.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.