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Посол России прокомментировал нормализацию отношений Дамаска с арабами - РИА Новости, 06.09.2023
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09:27 06.09.2023 (обновлено: 09:30 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/iordaniya-1894447273.html
Посол России прокомментировал нормализацию отношений Дамаска с арабами
Посол России прокомментировал нормализацию отношений Дамаска с арабами - РИА Новости, 06.09.2023
Посол России прокомментировал нормализацию отношений Дамаска с арабами
Москва понимает, что не всем мировым игрокам по душе нормализация отношений Сирии со странами Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:27
2023-09-06T09:30
сирия
россия
глеб десятников
башар асад
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АММАН, 6 сен - РИА Новости. Москва понимает, что не всем мировым игрокам по душе нормализация отношений Сирии со странами Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Мы понимаем, что не всем мировым игрокам по душе усилия, предпринимаемые сейчас для нормализации отношений Дамаска с другими ближневосточными странами. Понятно, что эти игроки работают в соответствующем направлении. Кроме того, действуют рестрикции в рамках так называемого "Закона Цезаря", которые безусловно являются дополнительным препятствием на пути сближения Сирии и Иордании", - отметил дипломат. По словам посла, РФ приветствует нормализацию отношений Дамаска с Амманом и со всеми остальными членами арабского сообщества, будет всецело помогать в меру своих возможностей продвигать этот процесс. "Одновременно считаем, что такое позитивное развитие способствовало бы установлению благоприятной атмосферы вокруг Сирии", - заявил Десятников. Давая оценку уровню координации между Амманом и Дамаском, посол отметил, что в этой сфере еще есть резерв, который может быть задействован. "Рассчитываем, что Амман и Дамаск сделают всё необходимое для использования имеющегося потенциала, чтобы вывести иордано-сирийскую координацию на новый уровень", - указал он. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Саммит ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие сирийский президент Башар Асад, прошел 19 мая в саудовской Джидде. В тексте декларации саммита подчеркивалась "важность продолжения и активизации арабских усилий по оказанию помощи Сирии в преодолении кризиса".Десятников подчеркнул, что "Россия всегда выступала и продолжит выступать за стабилизацию обстановки в регионе". "В таком же ключе смотрим на происходящую между Саудовской Аравией и Ираном нормализацию, которая, как мы рассчитываем, благоприятным образом может повлиять на обстановку на Ближнем Востоке... Надеемся, что эта работа по сближению Эр-Рияда и Тегерана будет реализовываться и увенчается успехом. Мы будем этому всячески способствовать", - отметил посол.Говоря о перспективах нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, посол отметил, что "делать выводы о том, какой вид примет эта сделка, пока рано".
https://ria.ru/20230904/siriya-1894129760.html
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сирия, россия, глеб десятников, башар асад
Сирия, Россия, Глеб Десятников, Башар Асад
Посол России прокомментировал нормализацию отношений Дамаска с арабами

Посол России: не всем по душе нормализация отношений Дамаска с арабским миром

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПосол России в Иордании Глеб Десятников
Посол России в Иордании Глеб Десятников - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Посол России в Иордании Глеб Десятников. Архивное фото
Читать ria.ru в
АММАН, 6 сен - РИА Новости. Москва понимает, что не всем мировым игрокам по душе нормализация отношений Сирии со странами Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Мы понимаем, что не всем мировым игрокам по душе усилия, предпринимаемые сейчас для нормализации отношений Дамаска с другими ближневосточными странами. Понятно, что эти игроки работают в соответствующем направлении. Кроме того, действуют рестрикции в рамках так называемого "Закона Цезаря", которые безусловно являются дополнительным препятствием на пути сближения Сирии и Иордании", - отметил дипломат.
По словам посла, РФ приветствует нормализацию отношений Дамаска с Амманом и со всеми остальными членами арабского сообщества, будет всецело помогать в меру своих возможностей продвигать этот процесс.
"Одновременно считаем, что такое позитивное развитие способствовало бы установлению благоприятной атмосферы вокруг Сирии", - заявил Десятников.
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Давая оценку уровню координации между Амманом и Дамаском, посол отметил, что в этой сфере еще есть резерв, который может быть задействован. "Рассчитываем, что Амман и Дамаск сделают всё необходимое для использования имеющегося потенциала, чтобы вывести иордано-сирийскую координацию на новый уровень", - указал он.
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Саммит ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие сирийский президент Башар Асад, прошел 19 мая в саудовской Джидде. В тексте декларации саммита подчеркивалась "важность продолжения и активизации арабских усилий по оказанию помощи Сирии в преодолении кризиса".
Десятников подчеркнул, что "Россия всегда выступала и продолжит выступать за стабилизацию обстановки в регионе". "В таком же ключе смотрим на происходящую между Саудовской Аравией и Ираном нормализацию, которая, как мы рассчитываем, благоприятным образом может повлиять на обстановку на Ближнем Востоке... Надеемся, что эта работа по сближению Эр-Рияда и Тегерана будет реализовываться и увенчается успехом. Мы будем этому всячески способствовать", - отметил посол.
Говоря о перспективах нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, посол отметил, что "делать выводы о том, какой вид примет эта сделка, пока рано".
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