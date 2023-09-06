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США интересует канал для обсуждения с КНР опасных инцидентов между военными
США интересует канал для обсуждения с КНР опасных инцидентов между военными - РИА Новости, 06.09.2023
США интересует канал для обсуждения с КНР опасных инцидентов между военными
Вашингтон считает целесообразным создание канала связи между США и КНР для обсуждения случаев небезопасного поведения военных обеих стран в отношении друг... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:30
2023-09-06T17:30
2023-09-06T17:30
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Вашингтон считает целесообразным создание канала связи между США и КНР для обсуждения случаев небезопасного поведения военных обеих стран в отношении друг друга, заявил в среду помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер. "За последние пару лет мы стали свидетелями по-настоящему резкого увеличения числа нестандартных или небезопасных перехватов со стороны НОАК в отношении США, а также наших партнеров и союзников в регионе. Это включает случаи опасного сближения и проведения небезопасных маневров вблизи наших самолетов. Я считаю, нам действительно необходимо создать механизм, позволяющий обсуждать подобное поведение", - сказал Ратнер, выступая на конференции по безопасности, организованной на площадке издания DefenseNews. По словам американского чиновника, США последовательно выступает за сохранение открытыми каналов коммуникации с КНР. Вместе с тем, как утверждает Ратнер, Пекин за последние несколько лет "то задействовал, то выключал" эти каналы, руководствуясь "политическими мотивами". "Вопрос состоит в том, действительно ли нам необходимо ждать момента, когда развернется опасный кризис, прежде чем они (КНР – ред.) осознают необходимость такого взаимодействия? Мы все же надеемся, что нет", - указал представитель Пентагона.
https://ria.ru/20230905/otnosheniya-1894420478.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, китай, вашингтон (штат)
В мире, США, Министерство обороны США, Народно-освободительная армия Китая, Китай, Вашингтон (штат)
США интересует канал для обсуждения с КНР опасных инцидентов между военными
Пентагон: США интересует канал для обсуждения с КНР инцидентов между военными