https://ria.ru/20230906/internet-1894436763.html
Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете
Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете - РИА Новости, 06.09.2023
Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете
Оградить детей от нежелательного контента в интернете родителям помогут специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты, ограничения в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:41
2023-09-06T07:41
2023-09-06T11:04
технологии
общество
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оградить детей от нежелательного контента в интернете родителям помогут специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и детские режимы, рассказала РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева. "Когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без постоянного контроля родителей, а также регистрируется в мессенджерах или социальных сетях для общения, важно объяснить правила безопасности в интернете и установить детский режим на устройства ребенка", — заявила она. "Сейчас есть несколько вариантов для обеспечения безопасности детей в интернете. Среди них: специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты и приложения, ограничения в операционной системе, специальные детские режимы в магазинах приложений и родительский контроль от операторов мобильной связи", - рассказала Самарцева. При этом нужно иметь ввиду, что дети знают инструкции для обхода ограничений. Например, если родительский контроль используется для установки временных лимитов, дети могут удалить и снова установить приложение, время которого истекло, или изменить часовой пояс на устройстве и таким образом выиграть себе несколько дополнительных игровых часов. Поэтому, как отметила эксперт, нужно обсудить свое решение с ребенком - объяснить ему, почему он, к примеру, не может играть в определенную игру. "В противном случае дети воспримут это как несправедливый запрет или наказание", - заключила собеседница агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии, общество, социальный навигатор, детские вопросы
Технологии, Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы
Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете
Эксперт RuStore рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оградить детей от нежелательного контента в интернете родителям помогут специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и детские режимы, рассказала РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева.
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"Когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без постоянного контроля родителей, а также регистрируется в мессенджерах или социальных сетях для общения, важно объяснить правила безопасности в интернете и установить детский режим на устройства ребенка", — заявила она.
"Сейчас есть несколько вариантов для обеспечения безопасности детей в интернете. Среди них: специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты и приложения, ограничения в операционной системе, специальные детские режимы в магазинах приложений и родительский контроль от операторов мобильной связи", - рассказала Самарцева.
При этом нужно иметь ввиду, что дети знают инструкции для обхода ограничений. Например, если родительский контроль используется для установки временных лимитов, дети могут удалить и снова установить приложение, время которого истекло, или изменить часовой пояс на устройстве и таким образом выиграть себе несколько дополнительных игровых часов.
Поэтому, как отметила эксперт, нужно обсудить свое решение с ребенком - объяснить ему, почему он, к примеру, не может играть в определенную игру. "В противном случае дети воспримут это как несправедливый запрет или наказание", - заключила собеседница агентства.
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