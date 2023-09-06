https://ria.ru/20230906/internet-1894436763.html

Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете

Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперт рассказала, как оградить детей от взрослого контента в интернете

Оградить детей от нежелательного контента в интернете родителям помогут специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты, ограничения в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:41

2023-09-06T07:41

2023-09-06T11:04

технологии

общество

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оградить детей от нежелательного контента в интернете родителям помогут специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и детские режимы, рассказала РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева. "Когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без постоянного контроля родителей, а также регистрируется в мессенджерах или социальных сетях для общения, важно объяснить правила безопасности в интернете и установить детский режим на устройства ребенка", — заявила она. "Сейчас есть несколько вариантов для обеспечения безопасности детей в интернете. Среди них: специальные приложения, которые блокируют нежелательные сайты и приложения, ограничения в операционной системе, специальные детские режимы в магазинах приложений и родительский контроль от операторов мобильной связи", - рассказала Самарцева. При этом нужно иметь ввиду, что дети знают инструкции для обхода ограничений. Например, если родительский контроль используется для установки временных лимитов, дети могут удалить и снова установить приложение, время которого истекло, или изменить часовой пояс на устройстве и таким образом выиграть себе несколько дополнительных игровых часов. Поэтому, как отметила эксперт, нужно обсудить свое решение с ребенком - объяснить ему, почему он, к примеру, не может играть в определенную игру. "В противном случае дети воспримут это как несправедливый запрет или наказание", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20221201/mgppu-1835281268.html

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технологии, общество, социальный навигатор, детские вопросы