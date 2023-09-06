https://ria.ru/20230906/indiya-1894465887.html

МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат

МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат - РИА Новости, 06.09.2023

МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат

Использование слова "Бхарат" для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства, заявил министр иностранных... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:52

2023-09-06T10:52

2023-09-06T10:54

индия

в мире

большая двадцатка

субраманиам джайшанкар

дхармендра прадхан

драупади мурму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894041885_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_1eb805e036503d6c9f87c6cb6a22557c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен – РИА Новости. Использование слова "Бхарат" для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI. Согласно конституции Индии, официальными языками в стране являются английский и хинди, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат. "Индия - это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это", - ответил Джайшанкар на вопрос о реакции оппозиционных партий и о том, собирается ли правительство переименовать Индию в Бхарат. "Я думаю, что когда вы говорите "Бхарат", в каком-то смысле это имеет значение, понимание и коннотацию, которая также отражена в нашей конституции", - добавил министр. Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала термин "президент Бхарата", а не "президент Индии" в приглашениях на ужин в связи с саммитом G20. Фотографию приглашения на ужин 9 сентября по случаю саммита G20 от президента Мурму, в котором она описала свою должность как "президента Бхарата" в соцсети X (бывший Twitter) разместил, в частности, министр образования Индии Дхармендра Прадхан. Позднее телеканал News18 со ссылкой на источники сообщил, что правительство Индии может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди) и вынести этот вопрос на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Решение президента Индии использовать название страны на хинди на официальных приглашениях, а также возможное переименование страны вызвало негодование оппозиционных партий, многие из которых вошли в недавно созданный для борьбы на выборах в 2024 году блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития).

https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890453317.html

https://ria.ru/20230824/indiya-1891922185.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, в мире, большая двадцатка, субраманиам джайшанкар, дхармендра прадхан, драупади мурму