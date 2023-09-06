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МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат - РИА Новости, 06.09.2023
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10:52 06.09.2023 (обновлено: 10:54 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/indiya-1894465887.html
МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат
МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат - РИА Новости, 06.09.2023
МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат
Использование слова "Бхарат" для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства, заявил министр иностранных... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:52
2023-09-06T10:54
индия
в мире
большая двадцатка
субраманиам джайшанкар
дхармендра прадхан
драупади мурму
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен – РИА Новости. Использование слова "Бхарат" для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI. Согласно конституции Индии, официальными языками в стране являются английский и хинди, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат. "Индия - это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это", - ответил Джайшанкар на вопрос о реакции оппозиционных партий и о том, собирается ли правительство переименовать Индию в Бхарат. "Я думаю, что когда вы говорите "Бхарат", в каком-то смысле это имеет значение, понимание и коннотацию, которая также отражена в нашей конституции", - добавил министр. Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала термин "президент Бхарата", а не "президент Индии" в приглашениях на ужин в связи с саммитом G20. Фотографию приглашения на ужин 9 сентября по случаю саммита G20 от президента Мурму, в котором она описала свою должность как "президента Бхарата" в соцсети X (бывший Twitter) разместил, в частности, министр образования Индии Дхармендра Прадхан. Позднее телеканал News18 со ссылкой на источники сообщил, что правительство Индии может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди) и вынести этот вопрос на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Решение президента Индии использовать название страны на хинди на официальных приглашениях, а также возможное переименование страны вызвало негодование оппозиционных партий, многие из которых вошли в недавно созданный для борьбы на выборах в 2024 году блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития).
https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890453317.html
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индия, в мире, большая двадцатка, субраманиам джайшанкар, дхармендра прадхан, драупади мурму
Индия, В мире, Большая двадцатка, Субраманиам Джайшанкар, Дхармендра Прадхан, Драупади Мурму
МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат

МИД Индии призвал не считать использование слова Бхарат переименованием страны

© AFP 2023 / MONEY SHARMAПодготовка к саммиту G20 в Индии
Подготовка к саммиту G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
Подготовка к саммиту G20 в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен – РИА Новости. Использование слова "Бхарат" для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI.
Согласно конституции Индии, официальными языками в стране являются английский и хинди, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат.
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"Индия - это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это", - ответил Джайшанкар на вопрос о реакции оппозиционных партий и о том, собирается ли правительство переименовать Индию в Бхарат.
"Я думаю, что когда вы говорите "Бхарат", в каком-то смысле это имеет значение, понимание и коннотацию, которая также отражена в нашей конституции", - добавил министр.
Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала термин "президент Бхарата", а не "президент Индии" в приглашениях на ужин в связи с саммитом G20. Фотографию приглашения на ужин 9 сентября по случаю саммита G20 от президента Мурму, в котором она описала свою должность как "президента Бхарата" в соцсети X (бывший Twitter) разместил, в частности, министр образования Индии Дхармендра Прадхан.
Позднее телеканал News18 со ссылкой на источники сообщил, что правительство Индии может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди) и вынести этот вопрос на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.
Решение президента Индии использовать название страны на хинди на официальных приглашениях, а также возможное переименование страны вызвало негодование оппозиционных партий, многие из которых вошли в недавно созданный для борьбы на выборах в 2024 году блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития).
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди
24 августа, 11:06
 
ИндияВ миреБольшая двадцаткаСубраманиам ДжайшанкарДхармендра ПрадханДраупади Мурму
 
 
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