https://ria.ru/20230906/huce-1894587642.html
РГСУ будет помогать в реабилитации ветеранов СВО
РГСУ будет помогать в реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 06.09.2023
РГСУ будет помогать в реабилитации ветеранов СВО
Российский государственный социальный университет подписал соглашение о сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества", вуз будет помогать в медико-социальной,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:23
2023-09-06T17:23
2023-09-06T17:23
специальная военная операция на украине
общество
ргсу
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский государственный социальный университет подписал соглашение о сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества", вуз будет помогать в медико-социальной, психологической реабилитации и профпереподготовке ветеранов специальной военной операции, сообщила пресс-служба вуза. "В рамках сотрудничества фонд и Университет будут реализовать совместную программу медико-социальной, психологической реабилитации, обучения, профессиональной переподготовки и трудоустройства ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов", - говорится в сообщении. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что сотрудничество с РГСУ позволит расширить возможности комплексной реабилитации для ветеранов специальной военной операции. "Комплексная реабилитация участников СВО - одна из приоритетных задач для нашего общества. Совместно с РГСУ мы создаем такую систему, в том числе прописываем методические рекомендации для обучения инструкторов ЛФК в госпиталях. Кроме того, фонд планирует вовлекать в работу волонтеров, которые будут сопровождать ветеранов в процессе реабилитации, тем самым объединив поддержку подопечных и патриотическое воспитание подрастающего поколения", - сказала Цивилева, ее слова приводятся в сообщении. Ректор РГСУ Андрей Хазин в свою очередь добавил, что система комплексной реабилитации должна быть доступна в регионах, чтобы подопечные фонда могли получать помощь не только в крупных городах, но и по месту жительства. "Мы собираем и анализируем все существующие восстановительные методики, показавшие свою эффективность на практике, чтобы в дальнейшем применять их во всех субъектах Российской Федерации. Сейчас ветераны проходят реабилитацию на базе санатория РГСУ "Чайковский", где до конца октября общее восстановление пройдут более 100 человек", - заключил Хазин, его слова приводит пресс-служба вуза.
https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html
https://ria.ru/20230906/propavshie-1894566366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ргсу, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, РГСУ, Россия
РГСУ будет помогать в реабилитации ветеранов СВО
РГСУ с фондом "Защитники Отечества" будет помогать в реабилитации ветеранов СВО
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский государственный социальный университет подписал соглашение о сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества", вуз будет помогать в медико-социальной, психологической реабилитации и профпереподготовке ветеранов специальной военной операции, сообщила пресс-служба вуза.
"В рамках сотрудничества фонд и Университет будут реализовать совместную программу медико-социальной, психологической реабилитации, обучения, профессиональной переподготовки и трудоустройства ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов", - говорится в сообщении.
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что сотрудничество с РГСУ
позволит расширить возможности комплексной реабилитации для ветеранов специальной военной операции.
"Комплексная реабилитация участников СВО - одна из приоритетных задач для нашего общества. Совместно с РГСУ мы создаем такую систему, в том числе прописываем методические рекомендации для обучения инструкторов ЛФК в госпиталях. Кроме того, фонд планирует вовлекать в работу волонтеров, которые будут сопровождать ветеранов в процессе реабилитации, тем самым объединив поддержку подопечных и патриотическое воспитание подрастающего поколения", - сказала Цивилева, ее слова приводятся в сообщении.
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Ректор РГСУ Андрей Хазин в свою очередь добавил, что система комплексной реабилитации должна быть доступна в регионах, чтобы подопечные фонда могли получать помощь не только в крупных городах, но и по месту жительства.
"Мы собираем и анализируем все существующие восстановительные методики, показавшие свою эффективность на практике, чтобы в дальнейшем применять их во всех субъектах Российской Федерации. Сейчас ветераны проходят реабилитацию на базе санатория РГСУ "Чайковский", где до конца октября общее восстановление пройдут более 100 человек", - заключил Хазин, его слова приводит пресс-служба вуза.
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