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На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом
На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом - РИА Новости, 06.09.2023
На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом
Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:01
2023-09-06T18:01
2023-09-06T18:01
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госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы, передает корреспондент РИА Новости. По его данным, из-за ливня затопило некоторые дороги, жители столицы Чечни частично остались без света. Чеченские энергетики из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. "Из-за резкого ухудшения погодных условий энергетики АО "Чеченэнерго" переведены в режим повышенной готовности, из-за непогоды временно без энергоснабжения осталась часть жителей республики. Локальные нарушения оперативно устраняются. Для этого мобилизованы группы специалистов со спецтехникой", - информирует компания "Чеченэнерго". Уточняется, что ситуация находится на личном контроле главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя оперативного штаба по развитию электроэнергетики региона, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Ранее центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС сообщал об ухудшении погодных условий 6 и 7 сентября.
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россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом
В Грозном из-за шквалистого ветра с ливнем и градом повалило деревья и столбы
ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы, передает корреспондент РИА Новости.
По его данным, из-за ливня затопило некоторые дороги, жители столицы Чечни частично остались без света.
Чеченские энергетики из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности.
"Из-за резкого ухудшения погодных условий энергетики АО "Чеченэнерго" переведены в режим повышенной готовности, из-за непогоды временно без энергоснабжения осталась часть жителей республики. Локальные нарушения оперативно устраняются. Для этого мобилизованы группы специалистов со спецтехникой", - информирует компания "Чеченэнерго".
Уточняется, что ситуация находится на личном контроле главы Чечни Рамзана Кадырова
и руководителя оперативного штаба по развитию электроэнергетики региона, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова
.
Ранее центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС
сообщал об ухудшении погодных условий 6 и 7 сентября.
Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня