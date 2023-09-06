https://ria.ru/20230906/groznyy-1894598040.html

На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом

На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом - РИА Новости, 06.09.2023

На Грозный обрушились шквалистый ветер с ливнем и градом

Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:01

2023-09-06T18:01

2023-09-06T18:01

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы, передает корреспондент РИА Новости. По его данным, из-за ливня затопило некоторые дороги, жители столицы Чечни частично остались без света. Чеченские энергетики из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. "Из-за резкого ухудшения погодных условий энергетики АО "Чеченэнерго" переведены в режим повышенной готовности, из-за непогоды временно без энергоснабжения осталась часть жителей республики. Локальные нарушения оперативно устраняются. Для этого мобилизованы группы специалистов со спецтехникой", - информирует компания "Чеченэнерго". Уточняется, что ситуация находится на личном контроле главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя оперативного штаба по развитию электроэнергетики региона, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Ранее центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС сообщал об ухудшении погодных условий 6 и 7 сентября.

https://ria.ru/20230830/nakhodka-1893051424.html

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россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)