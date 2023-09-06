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Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания - РИА Новости, 06.09.2023
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18:30 06.09.2023 (обновлено: 18:32 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/gost-1894603969.html
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания - РИА Новости, 06.09.2023
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:30
2023-09-06T18:32
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет российских производителей изготавливать продукты питания в соответствии с ГОСТом. Политик отметил, что на протяжении последних десятилетий в России разрешено производить продукты питания исключительно на основе технических условий, которые разрабатываются производителем либо специализированной коммерческой организацией, в то же время отмена обязательных ГОСТов "пагубно" сказалось на качестве товаров. "То, что представлено на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, может, и является таковым по техническим условиям, но по факту – низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые точно не приносят никакой пользы человеку. Считаю необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции, которую ежедневно потребляют россияне", - заявил Чернышов. Возврат ГОСТов повысит качество жизни людей, поможет сохранить им здоровье и защитит их права как потребителей, отметил он. "Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию", - также отметил депутат.
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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания

Чернышов предложил обязать производителей изготавливать продукты по ГОСТам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБорис Чернышов
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет российских производителей изготавливать продукты питания в соответствии с ГОСТом.
Политик отметил, что на протяжении последних десятилетий в России разрешено производить продукты питания исключительно на основе технических условий, которые разрабатываются производителем либо специализированной коммерческой организацией, в то же время отмена обязательных ГОСТов "пагубно" сказалось на качестве товаров.
"То, что представлено на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, может, и является таковым по техническим условиям, но по факту – низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые точно не приносят никакой пользы человеку. Считаю необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции, которую ежедневно потребляют россияне", - заявил Чернышов.
Возврат ГОСТов повысит качество жизни людей, поможет сохранить им здоровье и защитит их права как потребителей, отметил он.
"Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию", - также отметил депутат.
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Борис Чернышов (депутат)Госдума РФОбщество
 
 
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