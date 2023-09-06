https://ria.ru/20230906/gost-1894603969.html

Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания

Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания - РИА Новости, 06.09.2023

Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:30

2023-09-06T18:30

2023-09-06T18:32

борис чернышов (депутат)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет российских производителей изготавливать продукты питания в соответствии с ГОСТом. Политик отметил, что на протяжении последних десятилетий в России разрешено производить продукты питания исключительно на основе технических условий, которые разрабатываются производителем либо специализированной коммерческой организацией, в то же время отмена обязательных ГОСТов "пагубно" сказалось на качестве товаров. "То, что представлено на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, может, и является таковым по техническим условиям, но по факту – низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые точно не приносят никакой пользы человеку. Считаю необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции, которую ежедневно потребляют россияне", - заявил Чернышов. Возврат ГОСТов повысит качество жизни людей, поможет сохранить им здоровье и защитит их права как потребителей, отметил он. "Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию", - также отметил депутат.

https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html

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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество