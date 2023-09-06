https://ria.ru/20230906/gost-1894603969.html
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания - РИА Новости, 06.09.2023
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:30
2023-09-06T18:30
2023-09-06T18:32
борис чернышов (депутат)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810456693_370:0:3097:1534_1920x0_80_0_0_d16744f9f27fab4bceb91ce4790ee5b2.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет российских производителей изготавливать продукты питания в соответствии с ГОСТом. Политик отметил, что на протяжении последних десятилетий в России разрешено производить продукты питания исключительно на основе технических условий, которые разрабатываются производителем либо специализированной коммерческой организацией, в то же время отмена обязательных ГОСТов "пагубно" сказалось на качестве товаров. "То, что представлено на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, может, и является таковым по техническим условиям, но по факту – низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые точно не приносят никакой пользы человеку. Считаю необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции, которую ежедневно потребляют россияне", - заявил Чернышов. Возврат ГОСТов повысит качество жизни людей, поможет сохранить им здоровье и защитит их права как потребителей, отметил он. "Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию", - также отметил депутат.
https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810456693_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_32edae93c5fa2a5890242a03d31416e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис чернышов (депутат), госдума рф, общество
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество
Чернышов предложил вернуть обязательные ГОСТы для продуктов питания
Чернышов предложил обязать производителей изготавливать продукты по ГОСТам
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что работает над законопроектом об изменении закона "О защите прав потребителей", который обяжет российских производителей изготавливать продукты питания в соответствии с ГОСТом.
Политик отметил, что на протяжении последних десятилетий в России
разрешено производить продукты питания исключительно на основе технических условий, которые разрабатываются производителем либо специализированной коммерческой организацией, в то же время отмена обязательных ГОСТов "пагубно" сказалось на качестве товаров.
"То, что представлено на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, может, и является таковым по техническим условиям, но по факту – низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые точно не приносят никакой пользы человеку. Считаю необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции, которую ежедневно потребляют россияне", - заявил Чернышов.
Возврат ГОСТов повысит качество жизни людей, поможет сохранить им здоровье и защитит их права как потребителей, отметил он.
"Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму
в осеннюю сессию", - также отметил депутат.
В Госдуме выступили с предложением по продуктам, содержащим пальмовое масло