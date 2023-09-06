Рейтинг@Mail.ru
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/gosbumagi-1894466068.html
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ - РИА Новости, 06.09.2023
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ
Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:53
2023-09-06T10:53
экономика
оаэ
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_58:385:3014:2048_1920x0_80_0_0_48da3d3d88df81d81473a23df500fbad.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. "Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", - прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ. Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он. "Все остальное, видимо, будет после", - заключил чиновник.
https://ria.ru/20230817/rossiya-1890521379.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7f7bb0de70c206a43b4e6ccd514d6d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оаэ, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, ОАЭ, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ

Минфин назвал идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ интересной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
"Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", - прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ.
Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он. "Все остальное, видимо, будет после", - заключил чиновник.
Очередь у пункта обмена валют в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
ВВП России с дефолта 1998 года вырос почти в 60 раз
17 августа, 03:34
 
ЭкономикаОАЭРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала