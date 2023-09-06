https://ria.ru/20230906/gosbumagi-1894466068.html
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ - РИА Новости, 06.09.2023
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ
Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:53
2023-09-06T10:53
2023-09-06T10:53
экономика
оаэ
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. "Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", - прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ. Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он. "Все остальное, видимо, будет после", - заключил чиновник.
https://ria.ru/20230817/rossiya-1890521379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оаэ, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, ОАЭ, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ
Минфин назвал идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ интересной
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
"Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", - прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ.
Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он. "Все остальное, видимо, будет после", - заключил чиновник.
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