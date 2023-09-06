https://ria.ru/20230906/gosbumagi-1894466068.html

Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ

Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ - РИА Новости, 06.09.2023

Минфин оценил идею размещения государственных бумаг в дирхамах ОАЭ

Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:53

2023-09-06T10:53

2023-09-06T10:53

экономика

оаэ

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. "Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", - прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ. Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он. "Все остальное, видимо, будет после", - заключил чиновник.

https://ria.ru/20230817/rossiya-1890521379.html

оаэ

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, оаэ, россия, министерство финансов рф (минфин россии)