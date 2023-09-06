https://ria.ru/20230906/golosovanie-1894562652.html

Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР

Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР - РИА Новости, 06.09.2023

Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР

Росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции, проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:10

2023-09-06T16:10

2023-09-06T16:10

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

единый день голосования в россии

политика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции, проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР, рассказали в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые выполняют задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, приняли участие в выборах органов власти регионов дислокации своих подразделений и воинских частей", - сообщили в ведомстве. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование в ДНР стартовало 31 августа.

https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, единый день голосования в россии, политика