https://ria.ru/20230906/golosovanie-1894562652.html
Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР
Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР - РИА Новости, 06.09.2023
Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР
Росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции, проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:10
2023-09-06T16:10
2023-09-06T16:10
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
единый день голосования в россии
политика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции, проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР, рассказали в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые выполняют задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, приняли участие в выборах органов власти регионов дислокации своих подразделений и воинских частей", - сообщили в ведомстве. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование в ДНР стартовало 31 августа.
https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Росгвардейцы проголосовали на экстерриториальных участках в ДНР
Участвующие в СВО росгвардейцы проголосовали на участках в ДНР