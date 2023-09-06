https://ria.ru/20230906/gazprom-1894459238.html
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому" - РИА Новости, 06.09.2023
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"
Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:17
2023-09-06T10:17
2023-09-06T14:35
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов."Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому". Ждем реакции", — сказал чиновник.Он уточнил, что озвучил позицию правительства, а результаты отчета должен одобрить наблюдательный совет "Молдовагаза".По словам Парликова, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье.Из озвученной "Газпромом" суммы долга в 709 миллионов долларов ни молдавская компания, ни российская не смогли документально подтвердить 276 миллионов, продолжил министр."Аудиторы запросили подтверждающие документы у "Молдовагаза" и "Газпрома", но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была", — пояснил Парликов.Еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности, отметил он.Парликов не исключил, что акционеры "Молдовагаза" не одобрят результаты аудита.Как заявляли в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.
https://ria.ru/20230903/moldavia-1893940035.html
https://ria.ru/20230612/gaz-1877606106.html
https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, газпром, россия
Экономика, Молдавия, Газпром, Россия
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"
Молдавия согласилась оплатить "Газпрому" лишь $8,6 млн долга по итогам аудита
КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
«
"Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз
" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому". Ждем реакции", — сказал чиновник.
Он уточнил, что озвучил позицию правительства, а результаты отчета должен одобрить наблюдательный совет "Молдовагаза".
По словам Парликова, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра
и не включает Приднестровье.
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Из озвученной "Газпромом"
суммы долга в 709 миллионов долларов ни молдавская компания, ни российская не смогли документально подтвердить 276 миллионов, продолжил министр.
«
"Аудиторы запросили подтверждающие документы у "Молдовагаза" и "Газпрома", но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была", — пояснил Парликов.
Еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности, отметил он.
Парликов не исключил, что акционеры "Молдовагаза" не одобрят результаты аудита.
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Как заявляли в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева
условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.
Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.
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