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В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому" - РИА Новости, 06.09.2023
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10:17 06.09.2023 (обновлено: 14:35 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/gazprom-1894459238.html
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому" - РИА Новости, 06.09.2023
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"
Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:17
2023-09-06T14:35
экономика
молдавия
газпром
россия
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов."Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому". Ждем реакции", — сказал чиновник.Он уточнил, что озвучил позицию правительства, а результаты отчета должен одобрить наблюдательный совет "Молдовагаза".По словам Парликова, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье.Из озвученной "Газпромом" суммы долга в 709 миллионов долларов ни молдавская компания, ни российская не смогли документально подтвердить 276 миллионов, продолжил министр.&quot;Аудиторы запросили подтверждающие документы у &quot;Молдовагаза&quot; и &quot;Газпрома&quot;, но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была&quot;, — пояснил Парликов.Еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности, отметил он.Парликов не исключил, что акционеры "Молдовагаза" не одобрят результаты аудита.Как заявляли в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.
https://ria.ru/20230903/moldavia-1893940035.html
https://ria.ru/20230612/gaz-1877606106.html
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экономика, молдавия, газпром, россия
Экономика, Молдавия, Газпром, Россия
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"

Молдавия согласилась оплатить "Газпрому" лишь $8,6 млн долга по итогам аудита

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип "Газпрома"
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип "Газпрома". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
«
"Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому". Ждем реакции", — сказал чиновник.
Он уточнил, что озвучил позицию правительства, а результаты отчета должен одобрить наблюдательный совет "Молдовагаза".
По словам Парликова, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье.
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Из озвученной "Газпромом" суммы долга в 709 миллионов долларов ни молдавская компания, ни российская не смогли документально подтвердить 276 миллионов, продолжил министр.
«

"Аудиторы запросили подтверждающие документы у "Молдовагаза" и "Газпрома", но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была", — пояснил Парликов.

Еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности, отметил он.
Парликов не исключил, что акционеры "Молдовагаза" не одобрят результаты аудита.
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Как заявляли в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.
Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.
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