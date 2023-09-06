https://ria.ru/20230906/gazprom-1894459238.html

В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"

В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому" - РИА Новости, 06.09.2023

В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга "Газпрому"

Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:17

2023-09-06T10:17

2023-09-06T14:35

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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед "Газпромом" предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов, а остальную сумму оспорить в суде, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов."Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому". Ждем реакции", — сказал чиновник.Он уточнил, что озвучил позицию правительства, а результаты отчета должен одобрить наблюдательный совет "Молдовагаза".По словам Парликова, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье.Из озвученной "Газпромом" суммы долга в 709 миллионов долларов ни молдавская компания, ни российская не смогли документально подтвердить 276 миллионов, продолжил министр."Аудиторы запросили подтверждающие документы у "Молдовагаза" и "Газпрома", но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была", — пояснил Парликов.Еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности, отметил он.Парликов не исключил, что акционеры "Молдовагаза" не одобрят результаты аудита.Как заявляли в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.

https://ria.ru/20230903/moldavia-1893940035.html

https://ria.ru/20230612/gaz-1877606106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, газпром, россия