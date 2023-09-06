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"Газпром" отверг заявления Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ - РИА Новости, 06.09.2023
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18:11 06.09.2023 (обновлено: 19:21 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/gaz-1894600692.html
"Газпром" отверг заявления Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ
"Газпром" отверг заявления Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ - РИА Новости, 06.09.2023
"Газпром" отверг заявления Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ
"Газпром" не согласен с предложением Молдавии выплатить 8,6 из 709 миллионов долларов долга по результатам аудита, сообщили в компании. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:11
2023-09-06T19:21
молдавия
экономика
газпром
молдовагаз
в мире
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" не согласен с предложением Молдавии выплатить 8,6 из 709 миллионов долларов долга по результатам аудита, сообщили в компании.&quot;Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО &quot;Молдовагаз&quot;, как было предусмотрено договоренностями между ПАО &quot;Газпром&quot; и правительством Республики Молдова. &lt;...&gt; Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности&quot;, — говорится в заявлении.В компании подчеркнули, что Кишинев без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом" выбрал аудитора и условия тендера на покупку его услуг. Там также напомнили, что обязательства республики подтверждаются в регулярно подписываемых российской и молдавской компаниями документах, а также в решениях международного арбитража.В "Газпроме" отметили, что не согласны с заявлениями Кишинева и будут отстаивать свои права.Ранее сегодня министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Как отметил глава ведомства, по состоянию на конец марта 2022 года он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтвердили документально ни "Молдовагаз", ни "Газпром", сказал он. По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности. Исходя из этого, правительство республики предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.Как заявляли ранее в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.
https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html
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молдавия, экономика, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Экономика, Газпром, Молдовагаз, В мире
"Газпром" отверг заявления Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ

"Газпром" заявил, что категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" не согласен с предложением Молдавии выплатить 8,6 из 709 миллионов долларов долга по результатам аудита, сообщили в компании.
«

"Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО "Молдовагаз", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством Республики Молдова. <...> Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности", — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что Кишинев без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом" выбрал аудитора и условия тендера на покупку его услуг. Там также напомнили, что обязательства республики подтверждаются в регулярно подписываемых российской и молдавской компаниями документах, а также в решениях международного арбитража.
В "Газпроме" отметили, что не согласны с заявлениями Кишинева и будут отстаивать свои права.
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Ранее сегодня министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Как отметил глава ведомства, по состоянию на конец марта 2022 года он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтвердили документально ни "Молдовагаз", ни "Газпром", сказал он. По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности. Исходя из этого, правительство республики предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
Как заявляли ранее в "Газпроме", компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году.
Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки значительно сдвинулись.
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