https://ria.ru/20230906/gaz-1894595038.html

Эксперт предположил, что цены на газ стабилизируются к 2025 году

Эксперт предположил, что цены на газ стабилизируются к 2025 году - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперт предположил, что цены на газ стабилизируются к 2025 году

Стабильность цен на газовом рынке сможет обеспечить только явный избыток глобальных мощностей по сжижению газа, произойти это может не ранее чем через... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:49

2023-09-06T17:49

2023-09-06T18:35

экономика

цены на нефть

азия

европа

россия

сергей колобанов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стабильность цен на газовом рынке сможет обеспечить только явный избыток глобальных мощностей по сжижению газа, произойти это может не ранее чем через два–четыре года, если растущий спрос на газ в Азии не опередит прирост этих мощностей, прокомментировал РИА Новости динамику стоимости газа в мире заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года. Затем − с конца прошлого года − стоимость газа перешла к снижению, пока 25 мая впервые за два года не опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Средняя расчетная цена газовых фьючерсов по итогам лета составила 365 долларов, что примерно вдвое выше средних многолетних уровней. "В условиях нестабильности внешних поставок (от трубопроводного газа из России Европа фактически отказалась, а доступность СПГ сильно зависит от спроса в Азии) риск дефицита газа (или, по крайней мере, его угрозы) в отдельные холодные периоды остается, что может опять привести к кратному росту цен", – отметил эксперт. Однако с учетом продолжающегося снижения объемов потребления газа в Европе высокие цены не должны держаться продолжительное время, скорректировавшись вниз сразу при устранении – или даже снижении – угрозы этого дефицита, добавил собеседник агентства. "В будущем стабильность цен на газовом рынке сможет обеспечить только явный избыток глобальных мощностей по сжижению газа, а также газовозов. И это может произойти не ранее 2025–2027 годов (и то негарантированно, так как растущий спрос в Азии может опередить прирост этих мощностей)", – констатировал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/vetryaki-1893276926.html

https://ria.ru/20230905/polsha-1894293494.html

азия

европа

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экономика, цены на нефть, азия, европа, россия, сергей колобанов