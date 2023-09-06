https://ria.ru/20230906/gastrokonkurs-1894463346.html

Аэрофлот подвел итоги второго финала гастрономического конкурса "SU-Шеф"

Аэрофлот подвел итоги второго финала гастрономического конкурса "SU-Шеф" - РИА Новости, 06.09.2023

Аэрофлот подвел итоги второго финала гастрономического конкурса "SU-Шеф"

Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф". Четыре лучших шеф-повара создадут блюда для нового меню в классе... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:42

2023-09-06T10:42

2023-09-06T10:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф". Четыре лучших шеф-повара создадут блюда для нового меню в классе Бизнес, которое появится на борту в декабре.Гастрономическое состязание состоялось 5 сентября в столичном ресторане Onest. Финалисты подготовили для конкурса холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри: основатель Российского Ресторанного Фестиваля и гида GreatList.ru Александр Сысоев, шеф-повар ресторана Selfie Анатолий Казаков, шеф-повар Remy kitchen&bakery Руслан Поляков, шеф-повар ресторанов "Жирок" и "Северяне" и обладатель рекомендации Michelin Георгий Троян. Также в дегустации приняли участие топ-менеджеры Аэрофлота: первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности Михаил Федосов и директор департамента управления качеством продукта Михаил Сафаров.По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:Приз зрительских симпатий от бренд-шефа поставщика бортового питания Аэрофлота — ЗАО "Аэромар" получил московский шеф-повар Евгений Кузнецов, ресторан "СибирьСибирь"."Бортовая кухня — это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелёт — это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями. Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок".Конкурс "SU-Шеф" стал продолжением серии событий, приуроченных к 100-летнему юбилею Аэрофлота. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню на "Фестивале в мегаполисах". Повара создали специальные кулинарные сеты, вдохновлённые авиацией и ассоциирующиеся с путешествиями в классе Бизнес Аэрофлота. Блюда можно было попробовать в 100 ресторанах Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Красноярска. Шестнадцать шеф-поваров "Фестиваля в мегаполисах", которые получили больше всего положительных откликов гурманов, стали участниками конкурса "SU-шеф" в Москве.Первый финал конкурса "SU-шеф" с участием восьми шефов состоялся этой весной. Кулинарные творения победителей — Сергея Гальцева (Санкт-Петербург), Хайяма Аминова (Красноярск), Вадима Горбанева (Сочи) и Вадима Борисихина (Екатеринбург) — уже представлены в меню класса Бизнес Аэрофлота.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы