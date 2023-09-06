https://ria.ru/20230906/gabon-1894643419.html

Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу

Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу - РИА Новости, 06.09.2023

Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу, учитывая его состояние... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:56

2023-09-06T22:56

2023-09-06T22:58

в мире

габон

попытка переворота в габоне

брис олигуи нгема

али бонго ондимба

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу, учитывая его состояние здоровья, следует из заявления."Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля", - зачитал заявление лидера на переходный период представитель мятежников.Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принес присягу в качестве президента переходного периода Габона, также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html

габон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, попытка переворота в габоне, брис олигуи нгема, али бонго ондимба