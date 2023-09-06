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Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу - РИА Новости, 06.09.2023
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22:56 06.09.2023 (обновлено: 22:58 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/gabon-1894643419.html
Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу
Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу - РИА Новости, 06.09.2023
Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу
Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу, учитывая его состояние... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:56
2023-09-06T22:58
в мире
габон
попытка переворота в габоне
брис олигуи нгема
али бонго ондимба
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу, учитывая его состояние здоровья, следует из заявления."Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля", - зачитал заявление лидера на переходный период представитель мятежников.Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принес присягу в качестве президента переходного периода Габона, также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html
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в мире, габон, попытка переворота в габоне, брис олигуи нгема, али бонго ондимба
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне, Брис Олигуи Нгема, Али Бонго Ондимба
Лидер Габона разрешил отстраненному президенту уехать за границу

Временный лидер Габона разрешил отстраненному президенту выехать за границу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОтстраненный президент Габона Али бен Бонго Ондимба
Отстраненный президент Габона Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Отстраненный президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу, учитывая его состояние здоровья, следует из заявления.
«
"Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля", - зачитал заявление лидера на переходный период представитель мятежников.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принес присягу в качестве президента переходного периода Габона, также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
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В миреГабонПопытка переворота в ГабонеБрис Олигуи НгемаАли Бонго Ондимба
 
 
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