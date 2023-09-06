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Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне - РИА Новости, 06.09.2023
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14:35 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне - РИА Новости, 06.09.2023
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне
Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:35
2023-09-06T14:35
в мире
габон
россия
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле."В стране спокойно сейчас, с посольством всё в порядке", - сообщили в дипмиссии.Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о смене власти. В мятеже участвовали военнослужащие Республиканской гвардии во главе с Олиги Нгемой, армии, сотрудники служб безопасности и полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Глава государства и представители его администрации помещены под арест. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема объявлен лидером на переходный период.
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
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Наталья Макарова
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в мире, габон, россия, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
В мире, Габон, Россия, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне

Дипмиссия России: обстановка в Габоне спокойная, проблем в работе посольства нет

© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле.
«
"В стране спокойно сейчас, с посольством всё в порядке", - сообщили в дипмиссии.
Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о смене власти. В мятеже участвовали военнослужащие Республиканской гвардии во главе с Олиги Нгемой, армии, сотрудники служб безопасности и полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Глава государства и представители его администрации помещены под арест. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема объявлен лидером на переходный период.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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В миреГабонРоссияПопытка переворота в ГабонеАли Бонго Ондимба
 
 
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