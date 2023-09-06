https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html

Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне

Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне - РИА Новости, 06.09.2023

Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне

Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:35

2023-09-06T14:35

2023-09-06T14:35

в мире

габон

россия

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле."В стране спокойно сейчас, с посольством всё в порядке", - сообщили в дипмиссии.Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о смене власти. В мятеже участвовали военнослужащие Республиканской гвардии во главе с Олиги Нгемой, армии, сотрудники служб безопасности и полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Глава государства и представители его администрации помещены под арест. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема объявлен лидером на переходный период.

https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html

габон

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, россия, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба