https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне - РИА Новости, 06.09.2023
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне
Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:35
2023-09-06T14:35
2023-09-06T14:35
в мире
габон
россия
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_a2d92dc9d96a203b3037e6e10aee3309.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстановка в Габоне после военного переворота спокойная, проблем в работе российского посольства нет, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Либревиле."В стране спокойно сейчас, с посольством всё в порядке", - сообщили в дипмиссии.Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о смене власти. В мятеже участвовали военнослужащие Республиканской гвардии во главе с Олиги Нгемой, армии, сотрудники служб безопасности и полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Глава государства и представители его администрации помещены под арест. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема объявлен лидером на переходный период.
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
габон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_203:0:2754:1913_1920x0_80_0_0_904e470a845537ba9d227ba229588a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, россия, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
В мире, Габон, Россия, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
Российская дипмиссия оценила обстановку в Габоне
Дипмиссия России: обстановка в Габоне спокойная, проблем в работе посольства нет