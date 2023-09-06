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На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола - РИА Новости, 06.09.2023
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01:50 06.09.2023 (обновлено: 02:08 06.09.2023)
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На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола
На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола - РИА Новости, 06.09.2023
На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола
Украинское информационное агентство УНИАН проиллюстрировало публикацию о контрнаступлении ВСУ фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола. Об этом... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T01:50
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНИАН проиллюстрировало публикацию о контрнаступлении ВСУ фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола. Об этом свидетельствует материал, опубликованный в Telegram-канале агентства. На фотографии видно, как несколько человек в военной экипировке идут в атаку на фоне тяжелой техники. Однако при более подробном рассмотрении кадра можно заметить, что бойцы вооружены пейнтбольными маркерами.Ранее ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что заявления Запада о прорыве ВСУ первой линии российской обороны не соответствуют действительности.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола

УНИАН проиллюстрировало статью про ВСУ фотографией с пистолетами для пейнтбола

© РИА Новости / Андрей Попов Пейнтбол
Пейнтбол - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
Пейнтбол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНИАН проиллюстрировало публикацию о контрнаступлении ВСУ фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола. Об этом свидетельствует материал, опубликованный в Telegram-канале агентства.
На фотографии видно, как несколько человек в военной экипировке идут в атаку на фоне тяжелой техники. Однако при более подробном рассмотрении кадра можно заметить, что бойцы вооружены пейнтбольными маркерами.
© Скриншот сообщения в Telegram-канале "Униан"Публикация "Униан" в Telegram
Публикация Униан в Telegram
© Скриншот сообщения в Telegram-канале "Униан"
Публикация "Униан" в Telegram

Пейнтбольный маркер — пневматическое оружие, стреляющее шариками с краской, предназначенное для игры в пейнтбол.

Ранее ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что заявления Запада о прорыве ВСУ первой линии российской обороны не соответствуют действительности.
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