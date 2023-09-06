https://ria.ru/20230906/foto-1894425773.html

На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола

На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола - РИА Новости, 06.09.2023

На Украине "пошли в атаку" с пистолетами для пейнтбола

Украинское информационное агентство УНИАН проиллюстрировало публикацию о контрнаступлении ВСУ фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола. Об этом... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T01:50

2023-09-06T01:50

2023-09-06T02:08

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39610/29/396102932_0:324:3472:2277_1920x0_80_0_0_148db16ce667e9ac3644d538e1e733fb.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНИАН проиллюстрировало публикацию о контрнаступлении ВСУ фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола. Об этом свидетельствует материал, опубликованный в Telegram-канале агентства. На фотографии видно, как несколько человек в военной экипировке идут в атаку на фоне тяжелой техники. Однако при более подробном рассмотрении кадра можно заметить, что бойцы вооружены пейнтбольными маркерами.Ранее ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что заявления Запада о прорыве ВСУ первой линии российской обороны не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20230818/temp-1890730642.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины