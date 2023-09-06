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Объем Фонда национального благосостояния вырос на 390,147 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.09.2023
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17:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/fnb-1894583526.html
Объем Фонда национального благосостояния вырос на 390,147 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния вырос на 390,147 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.09.2023
Объем Фонда национального благосостояния вырос на 390,147 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 390,147 миллиарда рублей - до 13,704 триллиона рублей, а в долларах сократился на 3,484... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:12
2023-09-06T17:12
экономика
россия
украина
газпромбанк
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 390,147 миллиарда рублей - до 13,704 триллиона рублей, а в долларах сократился на 3,484 миллиарда, до 142,853 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По состоянию на 1 сентября 2023 года объем ФНБ составил 13 703 597,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год... что эквивалентно 142 852,5 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,252 триллиона рублей или 75,594 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). На 1 августа объем ФНБ составлял 13,313 триллиона рублей или 8,9% ВВП (эквивалент 146,337 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 7,183 триллиона рублей или 78,957 миллиарда долларов (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 сентября было размещено 5,225 миллиарда евро, 279,774 миллиарда юаней, 6,776 миллиарда рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 656,583 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 862,315 миллиарда рублей и 1,944 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей. Еще 2,997 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 104,112 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 58,334 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 2,299 миллиарда рублей - в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии" и 168,599 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а еще 97,015 миллиарда в облигации ООО "НЛК-Финанс". Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 331,821 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,93 миллиарда долларов.
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экономика, россия, украина, газпромбанк, сбербанк россии
Экономика, Россия, Украина, Газпромбанк, Сбербанк России
Объем Фонда национального благосостояния вырос на 390,147 миллиарда рублей

Минфин: Фонд национального благосостояния за август вырос до 13,704 трлн рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 390,147 миллиарда рублей - до 13,704 триллиона рублей, а в долларах сократился на 3,484 миллиарда, до 142,853 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
«
"По состоянию на 1 сентября 2023 года объем ФНБ составил 13 703 597,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год... что эквивалентно 142 852,5 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,252 триллиона рублей или 75,594 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).
На 1 августа объем ФНБ составлял 13,313 триллиона рублей или 8,9% ВВП (эквивалент 146,337 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 7,183 триллиона рублей или 78,957 миллиарда долларов (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 сентября было размещено 5,225 миллиарда евро, 279,774 миллиарда юаней, 6,776 миллиарда рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 656,583 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 862,315 миллиарда рублей и 1,944 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей.
Еще 2,997 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 104,112 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 58,334 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 2,299 миллиарда рублей - в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии" и 168,599 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а еще 97,015 миллиарда в облигации ООО "НЛК-Финанс".
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 331,821 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,93 миллиарда долларов.
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