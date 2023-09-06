https://ria.ru/20230906/fap-1894464335.html

Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре

Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре - РИА Новости, 06.09.2023

Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре

В селе Горьковское Новоорского района Оренбургской области по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:53

2023-09-06T10:53

2023-09-06T10:53

оренбургская область

оренбургская область

новоорский район

нацпроекты

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ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. В селе Горьковское Новоорского района Оренбургской области по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" продолжается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, он начнет работу в ноябре, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый объект имеет особую значимость не только для жителей села Горьковское, но и близлежащих сел Закумачное и Лужки. ФАП будет обслуживать более 650 человек. В настоящее время производится монтаж модульной конструкции, начинается подведение инженерных сетей. Здание ФАПа будет отвечать всем современным требованиям. Здесь организуют кабинет приема пациентов, смотровой и процедурный кабинеты, оборудуют удобный холл ожидания, комнаты для хранения медикаментов и инвентаря, санузел. На входе в здание появится пандус для удобства маломобильных посетителей. В пресс-службе напомнили, что в Оренбургской области региональный проект модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года. Создаются новые объекты первичной медико-санитарной помощи, ремонтируются имеющиеся, обновляется парк медицинского оборудования и автотранспорта. В Новоорском районе за это время приобретен маммограф, аппарат УЗИ, два аппарата ЭКГ, 4 автомобиля. Отремонтирован стационар в поселке Новоорск, поликлиника в поселке Энергетик. В 2024 году модульный ФАП появится в селе Караганка. В 2023 году в Оренбургской области откроются 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. Главной целью нацпроекта "Здравоохранение" является организация медицинской помощи рядом с местом жительства.

https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893132059.html

оренбургская область

новоорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, новоорский район, нацпроекты