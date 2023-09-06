Рейтинг@Mail.ru
Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:53 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/fap-1894464335.html
Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре
Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре - РИА Новости, 06.09.2023
Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре
В селе Горьковское Новоорского района Оренбургской области по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:53
2023-09-06T10:53
оренбургская область
оренбургская область
новоорский район
нацпроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894465089_0:139:604:479_1920x0_80_0_0_c6ee1d4c74673ef285c39915cfdcd404.jpg
ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. В селе Горьковское Новоорского района Оренбургской области по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" продолжается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, он начнет работу в ноябре, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый объект имеет особую значимость не только для жителей села Горьковское, но и близлежащих сел Закумачное и Лужки. ФАП будет обслуживать более 650 человек. В настоящее время производится монтаж модульной конструкции, начинается подведение инженерных сетей. Здание ФАПа будет отвечать всем современным требованиям. Здесь организуют кабинет приема пациентов, смотровой и процедурный кабинеты, оборудуют удобный холл ожидания, комнаты для хранения медикаментов и инвентаря, санузел. На входе в здание появится пандус для удобства маломобильных посетителей. В пресс-службе напомнили, что в Оренбургской области региональный проект модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года. Создаются новые объекты первичной медико-санитарной помощи, ремонтируются имеющиеся, обновляется парк медицинского оборудования и автотранспорта. В Новоорском районе за это время приобретен маммограф, аппарат УЗИ, два аппарата ЭКГ, 4 автомобиля. Отремонтирован стационар в поселке Новоорск, поликлиника в поселке Энергетик. В 2024 году модульный ФАП появится в селе Караганка. В 2023 году в Оренбургской области откроются 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. Главной целью нацпроекта "Здравоохранение" является организация медицинской помощи рядом с местом жительства.
https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893132059.html
оренбургская область
новоорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894465089_0:31:604:484_1920x0_80_0_0_a9aaa01069dd02dc05bc163770637e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, новоорский район, нацпроекты
Оренбургская область, Оренбургская область, Новоорский район, Нацпроекты

Новый ФАП в селе Оренбургской области примет пациентов в ноябре

© Фото : Правительство Оренбургской областСтроительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Горьковское Новоорского района
Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Горьковское Новоорского района - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Правительство Оренбургской област
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. В селе Горьковское Новоорского района Оренбургской области по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" продолжается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, он начнет работу в ноябре, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый объект имеет особую значимость не только для жителей села Горьковское, но и близлежащих сел Закумачное и Лужки. ФАП будет обслуживать более 650 человек. В настоящее время производится монтаж модульной конструкции, начинается подведение инженерных сетей.
© Фото : Правительство Оренбургской областСтроительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Горьковское Новоорского района
Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Горьковское Новоорского района - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Правительство Оренбургской област
Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Горьковское Новоорского района
Здание ФАПа будет отвечать всем современным требованиям. Здесь организуют кабинет приема пациентов, смотровой и процедурный кабинеты, оборудуют удобный холл ожидания, комнаты для хранения медикаментов и инвентаря, санузел. На входе в здание появится пандус для удобства маломобильных посетителей.
В пресс-службе напомнили, что в Оренбургской области региональный проект модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года. Создаются новые объекты первичной медико-санитарной помощи, ремонтируются имеющиеся, обновляется парк медицинского оборудования и автотранспорта.
Стройка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Оренбургской области строят еще три новых ФАПа по нацпроекту
30 августа, 12:35
В Новоорском районе за это время приобретен маммограф, аппарат УЗИ, два аппарата ЭКГ, 4 автомобиля. Отремонтирован стационар в поселке Новоорск, поликлиника в поселке Энергетик. В 2024 году модульный ФАП появится в селе Караганка.
В 2023 году в Оренбургской области откроются 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. Главной целью нацпроекта "Здравоохранение" является организация медицинской помощи рядом с местом жительства.
 
Оренбургская областьОренбургская областьНовоорский районНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала