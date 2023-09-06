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Полиция в Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле - РИА Новости, 06.09.2023
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16:46 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/estoniya-1894574491.html
Полиция в Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
Полиция в Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле - РИА Новости, 06.09.2023
Полиция в Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
Полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщает портал Delfi. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:46
2023-09-06T16:46
в мире
эстония
георгиевская ленточка
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщает портал Delfi. "В социальных сетях было опубликовано видео, снятое из окна многоквартирного дома на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, на котором видно, как полицейские вытаскивают из автомобиля человека, укладывают его на асфальт и надевают на него наручники. Портал обратился за комментариями в департамент полиции и погранохраны", - говорится в сообщении. В своем ответе департамент подтвердил задержание человека за георгиевскую ленту. "Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида. Этот символ запрещен в Эстонии законом. Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции", - говорится в ответе департамента. Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. Для юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ в "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.
https://ria.ru/20230825/shtraf-1892329541.html
https://ria.ru/20230515/sorokin-1871979226.html
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в мире, эстония, георгиевская ленточка
В мире, Эстония, Георгиевская ленточка
Полиция в Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле

В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Эстонии
Сотрудники полиции в Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Сотрудники полиции в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщает портал Delfi.
"В социальных сетях было опубликовано видео, снятое из окна многоквартирного дома на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, на котором видно, как полицейские вытаскивают из автомобиля человека, укладывают его на асфальт и надевают на него наручники. Портал обратился за комментариями в департамент полиции и погранохраны", - говорится в сообщении.
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В своем ответе департамент подтвердил задержание человека за георгиевскую ленту. "Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида. Этот символ запрещен в Эстонии законом. Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции", - говорится в ответе департамента.
Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. Для юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ в "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.
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