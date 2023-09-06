https://ria.ru/20230906/es-1894471585.html

Франция призвала расширять ЕС для недопущения роста влияния России в Европе

Франция призвала расширять ЕС для недопущения роста влияния России в Европе - РИА Новости, 06.09.2023

Франция призвала расширять ЕС для недопущения роста влияния России в Европе

Евросоюз должен сосредоточиться на включении в свой состав балканских стран и Украины с целью недопущения роста влияния России в европейском регионе, заявила... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:13

2023-09-06T11:13

2023-09-06T11:15

евросовет

евросоюз

жозеп боррель

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз должен сосредоточиться на включении в свой состав балканских стран и Украины с целью недопущения роста влияния России в европейском регионе, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в интервью европейскому изданию Politico. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза. Бун подчеркнула, что ЕС необходимо "помогать этим странам в максимально возможной степени бороться со стратегией (российского) влияния, уважая при этом их суверенитет". По ее словам, "стремление" Москвы ослабить Евросоюз - фактор, который Брюссель должен учитывать и с которым ему нужно бороться. Госсекретарь утверждает, что РФ якобы проводит кампании против некоторых из указанных стран с целью недопущения их присоединения к европейскому блоку. По этой причине Брюсселю также следует послать "четкий сигнал" о членстве подобных государств в ЕС. Представители Евросоюза должны "четко и взвешенно" обозначить критерии для их вступления в блок, добавила Бун. В конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что страны-кандидаты, включая Украину, могут стать полноценными членами союза только при выполнении всех предварительных условий, но поддержал обозначение некоего "горизонта" для придания этому процессу дополнительного импульса. При этом, по словам Борреля, некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Страны Запада, в частности, ЕС, регулярно обвиняют Россию в попытках вмешательства в дела других государств. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, в Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросовет, евросоюз, жозеп боррель, украина, россия, в мире