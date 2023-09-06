Франция призвала расширять ЕС для недопущения роста влияния России в Европе
МИД Франции призвал расширять ЕС для недопущения роста влияния России в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз должен сосредоточиться на включении в свой состав балканских стран и Украины с целью недопущения роста влияния России в европейском регионе, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в интервью европейскому изданию Politico.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
Госсекретарь утверждает, что РФ якобы проводит кампании против некоторых из указанных стран с целью недопущения их присоединения к европейскому блоку. По этой причине Брюсселю также следует послать "четкий сигнал" о членстве подобных государств в ЕС. Представители Евросоюза должны "четко и взвешенно" обозначить критерии для их вступления в блок, добавила Бун.
В конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что страны-кандидаты, включая Украину, могут стать полноценными членами союза только при выполнении всех предварительных условий, но поддержал обозначение некоего "горизонта" для придания этому процессу дополнительного импульса. При этом, по словам Борреля, некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Страны Запада, в частности, ЕС, регулярно обвиняют Россию в попытках вмешательства в дела других государств. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, в Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.