https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html

Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе

Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе - РИА Новости, 06.09.2023

Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе

Сотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций перестали использовать устройства Apple в служебных целях, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:06

2023-09-06T20:06

2023-09-06T20:06

технологии

россия

apple

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций перестали использовать устройства Apple в служебных целях, заявила пресс-служба ведомства. "В целях повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам сотрудники Федерального агентства по делам молодежи и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в рамках служебной деятельности", - говорится в сообщении. Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".

https://ria.ru/20230906/knr-1894589335.html

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технологии, россия, apple, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)