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Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе - РИА Новости, 06.09.2023
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20:06 06.09.2023
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Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе
Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе - РИА Новости, 06.09.2023
Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе
Сотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций перестали использовать устройства Apple в служебных целях, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:06
2023-09-06T20:06
технологии
россия
apple
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций перестали использовать устройства Apple в служебных целях, заявила пресс-служба ведомства. "В целях повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам сотрудники Федерального агентства по делам молодежи и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в рамках служебной деятельности", - говорится в сообщении. Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".
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технологии, россия, apple, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Apple, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе

Росмолодежь: сотрудники агентства перестали использовать устройства Apple

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавец и покупатель в магазине
Продавец и покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец и покупатель в магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций перестали использовать устройства Apple в служебных целях, заявила пресс-служба ведомства.
"В целях повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам сотрудники Федерального агентства по делам молодежи и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в рамках служебной деятельности", - говорится в сообщении.
Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".
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